وزير داخلية ألمانيا يؤيد إجراء اختبارات مجانية للجميع للكشف عن كورونا

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تأييده لإجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين في ألمانيا، مثلما هو مخطط في ولاية بافاريا بالفعل، وذلك على عكس ما يرى زميله وزير الصحة ينس شبان.

وقال زيهوفر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الخامس من تموز/يوليو 2020) بالنظر إلى خطط ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا: "ماركوس زودر على حق".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "يتعين علينا اتخاذ إجراء متسق في مكافحة عدوى قد تهدد الحياة. حتى الآن ليس لدينا أية وضوح بشأن الحدوث الفعلي للعدوى في البلاد".

يذكر أن ولاية بافاريا أعلنت إجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل مواطنيها، وهي أول ولاية ألمانية تقوم بذلك والوحيدة حتى الآن.

أحدث عدد للإصابات

بالنسبة لأحدث البيانات حول حالات كورونا في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 239 إلى 196335.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ فان عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع حالتين إلى 9012.

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متى يتعافى الاقتصاد الألماني من تداعيات كورونا؟

من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في شهر أكتوبر تشرين الأول فصاعدا. وصرح ألتماير لصحيفة بيلد آم زونتاغ قائلا "أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتبارا من أكتوبر تشرين الأول يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا". وتابع أن الاقتصاد سينكمش ستة بالمائة في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق الخمسة بالمائة في 2021.

وأضاف وزير الإقتصاد الألماني أن هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققا قبل الأزمة بحلول 2022 والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل. وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير. وقال "أن تخرج الجائحة عن السيطرة هناك، سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي".

ا.ف / م.س (د.ب.أ، رويترز)