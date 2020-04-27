 وزير داخلية ألمانيا يؤيد إجراء اختبارات مجانية للجميع للكشف عن كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.07.2020

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أخبار

وزير داخلية ألمانيا يؤيد إجراء اختبارات مجانية للجميع للكشف عن كورونا

بخلاف موقف وزير الصحة، أيد وزير الداخلية الألماني فكرة إجراء اختبارات مجانية للكشف عن كورونا للجميع، على خطى ولاية بافاريا. ومع عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، كشف وزير الاقتصاد عن الموعد المحتمل لتعافي اقتصاد بلاده.

عناصر من الجيش الألماني تساعد في إجراء اختبارات لنحو 700 مواطن يوميا في هذا المركز الموجود بمدرسة خلال العطلة الصيفية للمدارس في ألمانيا. الصورة بتاريخ 30 يونيو 2020

ولاية بافاريا أعلنت في خطوة غير مسبوقة في ألمانيا عن إجراء اختبارات للكشف عن كورونا بالمجان لجميع سكانها

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تأييده لإجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين في ألمانيا، مثلما هو مخطط في ولاية بافاريا بالفعل، وذلك على عكس ما يرى زميله وزير الصحة ينس شبان.

مختارات

أثناء أزمة كورونا اكتسب رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر شعبية أكبر. البعض يرى فيه مرشحا حقيقا لخلافة المستشارة ميركل. أما هو فينفي ذلك من تلقاء نفسه، على الأقل في الوقت الحاضر. (23.05.2020)

أثيرت تساؤلات عن إقامة ملك تايلاند في فندق عريق على حافة منتجع للتزلج في جبال الألب في ولاية بافاريا الألمانية خلال فترة إغلاق الفنادق وجميع الأنشطة السياحية بسبب جائحة كورونا. كيف بررت السلطات الألمانية هذا الأمر؟ (30.05.2020)

"كل يوم محسوب". هكذا علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر فيديو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. السيدتان دعتا الشركاء الأوروبيين إلى التوافق سريعاً حول خطة التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. (02.07.2020)

وقال زيهوفر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الخامس من تموز/يوليو 2020) بالنظر إلى خطط ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا: "ماركوس زودر على حق".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "يتعين علينا اتخاذ إجراء متسق في مكافحة عدوى قد تهدد الحياة. حتى الآن ليس لدينا أية وضوح بشأن الحدوث الفعلي للعدوى في البلاد".

يذكر أن ولاية بافاريا أعلنت إجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل مواطنيها، وهي أول ولاية ألمانية تقوم بذلك والوحيدة حتى الآن.

أحدث عدد للإصابات

بالنسبة لأحدث البيانات حول حالات كورونا في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 239 إلى 196335.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ  فان عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع حالتين إلى 9012.

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قطاع السياحة الألماني يأمل بصيف طويل

متى يتعافى الاقتصاد الألماني من تداعيات كورونا؟

من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في شهر أكتوبر تشرين الأول فصاعدا. وصرح ألتماير لصحيفة بيلد آم زونتاغ قائلا "أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتبارا من أكتوبر تشرين الأول يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا". وتابع أن الاقتصاد سينكمش ستة بالمائة في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق الخمسة بالمائة في 2021.

وأضاف وزير الإقتصاد الألماني أن هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققا قبل الأزمة بحلول 2022 والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل. وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير. وقال "أن تخرج الجائحة عن السيطرة هناك، سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي".

ا.ف / م.س (د.ب.أ، رويترز)

  • leeres Bierzelt beim Oktoberfest(picture-alliance/sampics/C. Pahnke)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"

    مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

  • Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    قرار صعب

    "ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

  • Leeres Zelt auf dem Oktoberfest (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ليست المرة الأولى

    مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

  • Kellnerin im Festzelt stemmt Maßkrüge Bier (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ضرر اقتصادي كبير

    يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

  • Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, aufgenommen beim Oktoberfest 2019 (Imago Images/M. Westermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    تفهم للقرار رغم الخسارة

    بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

  • Menschen, die sich beim Oktoberfeat zuprosten (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    نراكم في العام المقبل!

    كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.


 

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