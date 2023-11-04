وزير خارجية كرواتيا يعتذر بسبب قبلة محرجة لنظيرته الألمانية

اعتذر وزير الخارجية الكرواتي، غوردان غرليتش رادمان، عن استقباله وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بقبلة، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في برلين، وهو تصرف أثار انتقادات باعتباره غير لائق.

وقال الوزير إنه لم يدرك على الفور أنه ربما أحرج نظيرته الألمانية، بالتحية الودية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، يوم الخميس الماضي.

وتابع الوزير "ربما كانت لحظة حرجة"، حسب وسائل إعلام كرواتية وأضاف "إذا كان هناك شيء غير مقبول، فإنني اعتذر عنه لمن أخذ الأمور بهذه الطريقة".

وأضاف "لا أعرف ما هي المشكلة. لم أرها. ولم أكن على علم بها. نحن دائماً نحيي بعضنا البعض بحرارة. إنه تفاعل إنساني دافئ بين الزملاء".

وكانت لقطات فيديو للواقعة، قد أظهرت رادمان وهو يحاول تقبيل بيربوك، أثناء التقاط "الصورة الجماعية" للمشاركين في الاجتماع. لكن الوزيرة أدرات وجهها متجبنة القبلة.

وأثار هذا السلوك جدلاً حاداً على وسائل التواصل الاجتماعي وغضب جماعات نسوية.

ونددت الناشطة الكرواتية البارزة رادا بوريتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، بسلوك الوزير ووصفته بأنه "غير مناسب أبداً"، مضيفة أن "التحيات الحارة" يجب أن تحدث بين أولئك الذين تسمح العلاقة بينهما بالتقبيل.

وتابعت بوريتش في تصريح لصحيفة "يوتارنيي ليست": "واضح أن لا وجود لعلاقة كهذه وأن الوزيرة (الألمانية) فوجئت بهذا التقارب".

بدورها وجّهت رئيسة الوزراء الكرواتية السابقة يادرانكا كوسور انتقادات لغرليتش رادمان على منصة إكس (تويتر سابقاً). ولفتت في منشورها إلى أن التقبيل عنوة هو شكل من أشكال العنف.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)