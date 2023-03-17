وزير خارجية تركيا يزور القاهرة لـ"تدشين مسار استعادة العلاقات"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة غدا السبت (18 مارس/ آذار) ، تُعد بمثابة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين"، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

وكشف أبو زيد، النقاب عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على ان يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بأن تشاووش أوغلو سيبحث خلال لقائه شكري العلاقات التركية المصرية بكافة جوانبها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لأنقرة للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي راح ضحيتها ما يربو على 50 ألفا في تركيا وسوريا. وزار شكري تركيا يوم 27 فبراير شباط في زيارة هي الأولى منذ عشر سنوات.

وقالت وزارة الخارجية التركية "ستتم مناقشة كل أوجه العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية".

وكانت هناك إشارات على عودة التقارب بين تركيا ومصر.

وصافح السيسي أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي. وتحدث الرئيسان عبر الهاتف في أعقاب زلازل تركيا الشهر الماضي وكشف جاويش أوغلو إن لقاء بين أردوغان والسيسي قد يحدث بعد ذلك "إما في تركيا أو في مصر".

وفي إشارة أخرى على تطبيع العلاقات، قال جاويش أوغلو في نوفمبر تشرين الثاني إن تركيا قد تعيد سفيرها إلى القاهرة "في الأشهر المقبلة".

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)