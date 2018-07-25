وزير خارجية إسبانيا عن الهجرة: أوروبا بحاجة لدماء جديدة

نفى وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاثنين (30 تموز/ يوليو 2018) ما يشاع عن أن البلاد تشهد هجرة "جماعية"، معتبرا أن أوروبا تحتاج إلى "دماء جديدة" لتعويض انخفاض معدل الولادات. وقال بوريل بعد محادثات أجراها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي "استعمال كلمة جماعية ينطوي على مبالغة".

وإذ أقر المسؤول الإسباني بأن "هذا الإمر يثير الصدمة لدى الرأي العام، كما أن طبيعة الهجرة غير المنظمة تثير الخوف"، لكنه شدد، في المقابل، على أن الأمور نسبية، مشيرا إلى أن "600 شخص ليس بالعدد الضخم مقارنة بمليون و300 ألف" لاجئ سوري يتواجدون حاليا في الأردن.

وقال الوزير الاشتراكي "استقبلنا هذا العام نحو 20 الف (مهاجر) في بلد يفوق عدد سكانه 40 مليونا"، مضيفا "هذه ليست هجرة جماعية". وأكد بوريل أن أعداد المهاجرين تحت السيطرة، على الرغم من تحذير العديد من المنظمات غير الحكومية بان الكثير من مراكز الإيواء في إسبانيا بلغت اقصى قدراتها الاستيعابية.

واعتبر وزير خارجية إسبانيا أن هذا الأمر يمكن أن يكون مفيدا لأوروبا نظرا إلى أن دولا أوروبية عدة تعاني من انخفاض معدل الولادات. وأضاف بوريل "ما لم نكن نريد أن نصبح قارة معدلها العمري مرتفع، فإن التطور الديموغرافي في أوروبا يبين أننا نحتاج إلى دماء جديدة ولا يبدو أن هذه الدماء الجديدة ستكون نتاج قدراتنا الإنجابية".

ومنذ مطلع العام الجاري وصل نحو 21 الف مهاجر إلى إسبانيا بحرا، وقضى 304 خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية، وفق إحصاء لمنظمة الهجرة الدولية.

وبعد أن شكل خط عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا المسار الرئيسي للهجرة تراجع مؤخرا تدفق المهاجرين عبره بنسبة 80 بالمئة. وباتت إسبانيا هذا العام الوجهة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا متجاوزة إيطاليا.

كذلك تشهد إسبانيا محاولات هجرة برية وقد تمكن أكثر من 600 مهاجر من تسلق سياجين على الحدود بين المغرب وسبتة الإسبانية في شمال إفريقيا الخميس الماضي، وهاجموا عناصر الشرطة بمادة كاوية وبالحجارة وحتى بالبراز.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)