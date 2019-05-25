وزير خارجية ألمانيا يطالب بأخذ انتقادات الشباب على محمل الجد

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تفاعل أكبر للسياسة مع وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب ماس بأخذ الانتقادات الموجهة للحكومة من النشطاء الشباب على موقع "يوتيوب" على محمل الجد، وقال: "حتى إذا كنا غير متفقين مع كافة الحجج: الخطأ الأكبر هو الحط من قدر نشطاء يوتيوب ومتظاهري أيام الجمعة من أجل المستقبل أو إنكار حقهم في المشاركة"، موضحاً أن هذه المشاركة تدل على مدى اهتمام الكثير من الشباب بالسياسة.
وقال ماس في تصريحات للموقع الإلكتروني "تي أونلاين": "الكثير منا لا يعرف حتى الآن أنها الطريقة التي يتم التواصل بها اليوم. يمكن ويتعين على السياسة التواصل اليوم رقمياً، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وذكر ماس أن الساسة يتمركزون أحياناً حول ذاتهم، وقال: "من أجل ما نقوم به يتعين علينا دائماً محاولة كسب القبول المجتمعي. ومن أجل ذلك علينا التواصل على نحو أكثر انفتاحاً وحداثة".
وكان "يوتيوبر" شاب يدعى "ريزو" قد نشر فيديو قبل أسبوع على موقع يوتيوب يبلغ طوله حوالي ساعة هاجم فيه بقوة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، كما هاجم أيضاً الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه ماس، وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
هل هو مشهد من قصص الخيال العلمي، أم أنها تقنية حديثة لعمليات التجميل؟ الصورة التقطت في معرض "كوزموتيكا تريد" في هانوفر، بعدسة ياكوب شنيتز البالغ من العمر 23 عاما والقادم من مدينة فرايبورغ. يصف صورته بالقول" الغرابة في هذه الصورة هي التي تجذب المشاهد".
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
بهذه الجرة المطلية بالأسود والأحمر والذهبي ، يقارب الفتى دافيد انتونيو زوتر البالغ من العمر 15 عاما والقادم من هامبورغ موضوعا كلاسيكيا يدور حول جرار الحدائق، في سلسلة أعمال حملت اسم" أحوال ألمانية".
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
يتلبس ماكسيمليان موندت البالغ من العمر 18 عاما شخصيات أبطال صوره. في هذا العمل الموسوم" الديمقراطية" ارتدى موندت ملابس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وقلد حركاتها وخاصة حركة يديها.
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
كارلوتا هوبر البالغة من العمر 15 عاما عنونت صورها باسم" بلدي ألمانيا، مدينتي فرايبورغ، بيتي" ، وتحرص أن تعرض تفاصيل الحياة اليومية لكن من زاوية نادرة متفردة. هذا المشهد في نفق للعبور مررنا به جميعا، لكن المصورة اصطادت خصوصياته في هذه الصورة.
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
آلينا ماريا زاغناك البالغة من العمر 13 عاما لم تبلغ السن القانوني الذي يبيح لها قيادة سيارة، لكنها تريد التركيز على السيارات في سلسلة الصور التي عرضتها تحت عنوان" ألمانيا، بلد السيارات المتحدة" في الصورة كلب صناعي يزين لوحة العدادات في مقدمة السيارة.
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
"وضعت كاميرتي قرب سريري، وصبيحة اليوم التالي استيقظت وبدأت أصور كل ما حولي" هكذا عرضت زيرين ديميرلي البالغة من العمر 21 عاما تصورها عن الصور التي التقطتها، وهي في هذه الحالة تفاصيل المشهد الصباحي.
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
نانا هايتمان القادمة من هانوفر والبالغة من العمر 20 عاما، سجلت في صورها التقليد الغريب المرافق لأعياد الميلاد والمسمى"Buttnmandls" الذي يقع كل عام في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر حيث تحوم مخلوقات خيالية المنطقة وتهدد بمعاقبة الأطفال المشاكسين.
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
نجحت ماريا ايانتسيغر القادمة من مدينة فايمر والبالغة من العمر 24 عاما في استلهام روح العصور من خلال الألوان في سلسلة صور عرضتها تحت عنوان "Berndl Berchtesgaden". المجموعة ركزت على تفاصيل حياة عجوزين يعيشان في إحدى المناطق الريفية من بافاريا العليا. إيحاءات اللوحة رومانسية صوفية.
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هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا
كل عام وألمانيا بخير. مثّل هذا الموضوع محور جائزة الصورة الألمانية للشباب للصور المقدمة عام 2015 بعد مرور ربع قرن على الوحدة الألمانية عام 1990. فيليسا فرانك البالغة من العرم 13 عاما والقادمة من فرانكفورت التقطت صورة للحدود بين الألمانيتين قبل الوحدة.
الكاتب: كيت موزر/ م.م