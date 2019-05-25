 وزير خارجية ألمانيا يطالب بأخذ انتقادات الشباب على محمل الجد | أخبار | DW | 25.05.2019

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أخبار

وزير خارجية ألمانيا يطالب بأخذ انتقادات الشباب على محمل الجد

بعد هجوم "يوتيوبر" شاب على الأحزاب السياسية في ألمانيا، طالب وزير الخارجية الاشتراكي هايكو ماس بالاستماع إلى انتقادات الشباب "حتى إذا كنا غير متفقين مع كافة الحجج". وقال ماس إن الساسة يتمركزون أحياناً حول ذاتهم.

Finnland PK Heiko Maas (Imago Images/photothek/F. Zahn)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تفاعل أكبر للسياسة مع وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب ماس بأخذ الانتقادات الموجهة للحكومة من النشطاء الشباب على موقع "يوتيوب" على محمل الجد، وقال: "حتى إذا كنا غير متفقين مع كافة الحجج: الخطأ الأكبر هو الحط من قدر نشطاء يوتيوب ومتظاهري أيام الجمعة من أجل المستقبل أو إنكار حقهم في المشاركة"، موضحاً أن هذه المشاركة تدل على مدى اهتمام الكثير من الشباب بالسياسة.

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وقال ماس في تصريحات للموقع الإلكتروني "تي أونلاين": "الكثير منا لا يعرف حتى الآن أنها الطريقة التي يتم التواصل بها اليوم. يمكن ويتعين على السياسة التواصل اليوم رقمياً، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكر ماس أن الساسة يتمركزون أحياناً حول ذاتهم، وقال: "من أجل ما نقوم به يتعين علينا دائماً محاولة كسب القبول المجتمعي. ومن أجل ذلك علينا التواصل على نحو أكثر انفتاحاً وحداثة".

وكان "يوتيوبر" شاب يدعى "ريزو" قد نشر فيديو قبل أسبوع على موقع يوتيوب يبلغ طوله حوالي ساعة هاجم فيه بقوة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، كما هاجم أيضاً الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه ماس، وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Jakob Schnetz

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    هل هو مشهد من قصص الخيال العلمي، أم أنها تقنية حديثة لعمليات التجميل؟ الصورة التقطت في معرض "كوزموتيكا تريد" في هانوفر، بعدسة ياكوب شنيتز البالغ من العمر 23 عاما والقادم من مدينة فرايبورغ. يصف صورته بالقول" الغرابة في هذه الصورة هي التي تجذب المشاهد".

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 David Antonio Zuther

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    بهذه الجرة المطلية بالأسود والأحمر والذهبي ، يقارب الفتى دافيد انتونيو زوتر البالغ من العمر 15 عاما والقادم من هامبورغ موضوعا كلاسيكيا يدور حول جرار الحدائق، في سلسلة أعمال حملت اسم" أحوال ألمانية".

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Maximilian Mundt

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    يتلبس ماكسيمليان موندت البالغ من العمر 18 عاما شخصيات أبطال صوره. في هذا العمل الموسوم" الديمقراطية" ارتدى موندت ملابس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وقلد حركاتها وخاصة حركة يديها.

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Carlotta Huber

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    كارلوتا هوبر البالغة من العمر 15 عاما عنونت صورها باسم" بلدي ألمانيا، مدينتي فرايبورغ، بيتي" ، وتحرص أن تعرض تفاصيل الحياة اليومية لكن من زاوية نادرة متفردة. هذا المشهد في نفق للعبور مررنا به جميعا، لكن المصورة اصطادت خصوصياته في هذه الصورة.

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Aleyna Maria Sagnak

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    آلينا ماريا زاغناك البالغة من العمر 13 عاما لم تبلغ السن القانوني الذي يبيح لها قيادة سيارة، لكنها تريد التركيز على السيارات في سلسلة الصور التي عرضتها تحت عنوان" ألمانيا، بلد السيارات المتحدة" في الصورة كلب صناعي يزين لوحة العدادات في مقدمة السيارة.

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Felix Schledding

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    تمثل صورة لمهرجان الرماية التقليدي الألماني واحدة من سلسلة صور وثائقية تتابع التطور الحاصل في قرية صغيرة في ساكسونيا السفلى. فيلكس شيلدنغ البالغ من العمر 26 عاما نشر سلسلة الصور تحت عنوان " البيت والأصل".

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Sirin Demirelli

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    "وضعت كاميرتي قرب سريري، وصبيحة اليوم التالي استيقظت وبدأت أصور كل ما حولي" هكذا عرضت زيرين ديميرلي البالغة من العمر 21 عاما تصورها عن الصور التي التقطتها، وهي في هذه الحالة تفاصيل المشهد الصباحي.

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Nanna Heitmann

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    نانا هايتمان القادمة من هانوفر والبالغة من العمر 20 عاما، سجلت في صورها التقليد الغريب المرافق لأعياد الميلاد والمسمى"Buttnmandls" الذي يقع كل عام في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر حيث تحوم مخلوقات خيالية المنطقة وتهدد بمعاقبة الأطفال المشاكسين.

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Sophia Maria Lanzinger

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    نجحت ماريا ايانتسيغر القادمة من مدينة فايمر والبالغة من العمر 24 عاما في استلهام روح العصور من خلال الألوان في سلسلة صور عرضتها تحت عنوان "Berndl Berchtesgaden". المجموعة ركزت على تفاصيل حياة عجوزين يعيشان في إحدى المناطق الريفية من بافاريا العليا. إيحاءات اللوحة رومانسية صوفية.

  • Pressefotos Preisträger Deutscher Jugendfotopreis 2015 Felicia Frank

    هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

    كل عام وألمانيا بخير. مثّل هذا الموضوع محور جائزة الصورة الألمانية للشباب للصور المقدمة عام 2015 بعد مرور ربع قرن على الوحدة الألمانية عام 1990. فيليسا فرانك البالغة من العرم 13 عاما والقادمة من فرانكفورت التقطت صورة للحدود بين الألمانيتين قبل الوحدة.

    الكاتب: كيت موزر/ م.م


مختارات

هكذا يرى المصورون الشباب ألمانيا

من الكليشيهات المتآكلة إلى الطقوس اليومية، يعرض صحفيون تبلغ أعمار بعضهم 13 عاما تصوراتهم عن بلدهم. ملف الصور التالي يضم إبداعات بعدسات الفائزين بجوائز المصورين الشباب والتي سوف تعرض بمدينة بون هذا العام. (07.07.2016)  

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