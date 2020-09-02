وزير خارجية ألمانيا يزور أفغانستان قبل بدء سحب قوات حلف الأطلسي

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أفغانستان قبل يومين من البدء الرسمي لسحب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" من هناك. ووصل ماس صباح اليوم الخميس (29 أبريل/ نيسان 2021) إلى العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة.

ويعتزم ماس الالتقاء هناك مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وشخصيات أخرى، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة معسكر الجيش الألماني في مزار شريف في شمالي البلاد. يشار إلى أن حلف الأطلسي قرر قبل أسبوعين سحب الجنود المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 10 آلاف جندي وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد مرور 20 عاما تقريبا على تمركزهم هناك.

والموعد الرسمي لبدء سحب القوات هو الأول من أيار/مايو. وتسير الاستعدادات في كل قاعدة عسكرية على قدم وساق، ومن بينها قاعدة الجيش الألماني أيضا. يشار إلى أن ألمانيا توفر ثاني أكبر وحدة من قوات الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمركز هناك نحو 1100 جندي ألماني، منهم 100 جندي تقريبا في العاصمة كابول ونحو ألف جندي في مزار شريف. ويعد معسكر مارمال، الواقع بالقرب من مزار شريف، أكبر قاعدة عسكرية للجيش الألماني خارج ألمانيا.

ولكن ماس سيركز خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب القوات التي تعتزم خلالها ألمانيا مواصلة مساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار، والتي وفرت الحكومة الألمانية لأجلها 430 مليون يورو في العام الجاري، وتم التعهد بأموال مماثلة للأعوام القادمة وحتى 2024.

ولكن من المقرر أن يكون دفع هذه المساعدات مرهونا بمواصلة التقدم في عملية السلام وعوامل أخرى مثل مراعاة حقوق الإنسان.

ع.ش/و.ب (د ب أ)