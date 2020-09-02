 وزير خارجية ألمانيا يزور أفغانستان قبل بدء سحب قوات حلف الأطلسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2021

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وزير خارجية ألمانيا يزور أفغانستان قبل بدء سحب قوات حلف الأطلسي

وصل ماس إلى العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة. ويركز ماس خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب قوات حلف الأطلسي ومساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار.

هايكو ماس خلال زيارة سابقة لأفغانستان

وصل ماس إلى العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة.

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أفغانستان قبل يومين من البدء الرسمي لسحب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" من هناك. ووصل ماس صباح اليوم الخميس (29 أبريل/ نيسان 2021) إلى العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة.

مختارات

وسط تساؤلات عن مستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، يؤكد كبار المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن "قادرة" على منع تجدد نشاط القاعدة في أفغانستان، مع الإشارة إلى أنه "لا يمكن تقديم أي ضمانات" بشأن مستقبل البلاد.

بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي سحب جنود بلاده من أفغانستان، وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عن سحب جنود الجيش الألماني وعددهم 1100 المتمركزين هناك بحلول منتصف أغسطس المقبل.

أكدت برلين أنها ستواصل دعمها المدني داخل أفغانستان في المستقبل رغم سحب الجيش الألماني منها. جاء ذلك بعد أن حذرت رعاياها في أفغانستان من احتمال تعرضهم لأخطار بعد الانسحاب المزمع لقوات حلف الناتو.

ويعتزم ماس الالتقاء هناك مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وشخصيات أخرى، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة معسكر الجيش الألماني في مزار شريف في شمالي البلاد. يشار إلى أن حلف الأطلسي قرر قبل أسبوعين سحب الجنود المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 10 آلاف جندي وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد مرور 20 عاما تقريبا على تمركزهم هناك.

والموعد الرسمي لبدء سحب القوات هو الأول من أيار/مايو. وتسير الاستعدادات في كل قاعدة عسكرية على قدم وساق، ومن بينها قاعدة الجيش الألماني أيضا. يشار إلى أن ألمانيا توفر ثاني أكبر وحدة من قوات الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمركز هناك نحو 1100 جندي ألماني، منهم 100 جندي تقريبا في العاصمة كابول ونحو ألف جندي في مزار شريف. ويعد معسكر مارمال، الواقع بالقرب من مزار شريف، أكبر قاعدة عسكرية للجيش الألماني خارج ألمانيا.

ولكن ماس سيركز خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب القوات التي تعتزم خلالها ألمانيا مواصلة مساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار، والتي وفرت الحكومة الألمانية لأجلها 430 مليون يورو في العام الجاري، وتم التعهد بأموال مماثلة للأعوام القادمة وحتى 2024.

ولكن من المقرر أن يكون دفع هذه المساعدات مرهونا بمواصلة التقدم في عملية السلام وعوامل أخرى مثل مراعاة حقوق الإنسان.

ع.ش/و.ب (د ب أ)

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الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن

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