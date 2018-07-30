 وزير خارجية ألمانيا: سنتطرق لمسائل خلافية خلال زيارة أردوغان | أخبار | DW | 04.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

وزير خارجية ألمانيا: سنتطرق لمسائل خلافية خلال زيارة أردوغان

لا يريد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس استبعاد النقاط الخلافية بين بلاده وتركيا، وهو عازم على فتح كل الملفات في لقائه الرئيس التركي أردوغان، وهو نفس موقف الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي أنغريت كرامب كارين باور.

Türkische Präsident - Tayyip Erdogan (Getty Images/AFP/B. Kilic)

ذكر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أنّ حكومة بلاده تعتزم التطرق إلى موضوعات خلافية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين. وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت (الرابع من آب/ اغسطس 2018) "لا يزال هناك مواطنون ألمان يقبعون في السجن في تركيا. لا يمكننا تفهم لماذا يسير الوضع على هذا النحو".

مختارات

انهالت الانتقادات من بعض أحزاب المعارضة الألمانية على زيارة مرتقبة للرئيس التركي أردوغان لألمانيا حتى قبل أن تبدأ. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دافع عن الزيارة قائلا: "لا بد من التعامل مع شخص تم انتخابه رئيسا". (30.07.2018)

وذكر الوزير أنه سيجرى أيضا التطرق إلى الأنشطة العسكرية التركية في منطقة عفرين شمالي سورية، وحولها. وقال ماس "في الوقت نفسه، سيكون من الواضح أننا نريد مواصلة تطبيع علاقاتنا المتبادلة".

ومن المنتظر أن يزور أردوغان ألمانيا الخريف المقبل. وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وجه دعوة لنظيره التركي لزيارة ألمانيا عقب فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد للزيارة أو ما إذا كان سيجرى التعامل مع الزيارة على أنها زيارة رسمية تطبق فيها كافة المراسم الشرفية.

من جانبها، قالت الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب كارنباور،  في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم إنه يتعين على ألمانيا استغلال الزيارة لتبادل الآراء على نحو صريح وناقد، وأضافت كارنباور أنه "يتعين علينا التحدث بشفافية دائما عن المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، حتى في هذه الحالة".

أردوغان الذ كان قد انتخب لولاية رئاسية جديدة قبل بضعة أسابيع يواجه تحديات جدية متعددة، في طليعتها انهيار الليرة التركية، التي تراجعت قيمتها مرة أخرى يوم الأربعاء المنصرم بعد فرض الولايات عقوبات على وزيرين تركيين، لأن تركيا تعتقل قسا أمريكيا منذ عام 2016.

م.م/ ع.ج (د ب أ)

 

  • Deutschland Kundgebung gegen Putschversucht in München

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    فور توارد أخبار الانقلاب في تركيا خرج الآلاف من الأتراك في ألمانيا منددين بالانقلاب.

  • Deutschland Kundgebung gegen Putschversucht in Berlin

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    تظاهر نحو 3 آلاف شخص أمام السفارة التركية في برلين ليعبروا عن احتجاجهم على محاولة الانقلاب .

  • Frankfurt türkische Solidaritätskundgebung UETD

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    فيما تجمع نحو خمسة آلاف شخص في أسن أمام القنصلية التركية، ونظمت تجمعات مماثلة في فرانكفورت (الظاهرة في الصورة) وهامبورغ وكارلسروهه وشتوتغارت، وفق وسائل الإعلام الألمانية.

  • Türken in Berlin gegen den Putsch

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    قال جوكاي صوف أوغلو رئيس الجالية التركية في ألمانيا إنها "سابقة فريدة من نوعها في التاريخ التركي أن تتم عرقلة محاولة انقلاب، فكل المرات السابقة كان الانقلابيون دائما ما ينجحون".

  • Stuttgart türkisches Konsulat Solidarität Türken Erdogan

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    توقع رئيس الجالية التركية في ألمانيا أن يعزز فشل الانقلاب سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصرح صوف أوغلو أنه "كان من المهم جدا بالنسبة لتركيا أن تعلن كل الأحزاب سريعا عن معارضتها لمحاولة الانقلاب وخروج الشعب إلى الشارع".

  • Deutschland Kundgebung gegen Putschversucht in Berlin

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    ما أن أنتشرت أخبار المحاولة الإنقلابية ليل الجمعة/ السبت حتى خرج الكثير من الأتراك في ألمانيا إلى الشوارع للتنديد بالإنقلاب.

  • Türken in Berlin gegen den Putsch

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    ورفع المتظاهرون كذلك صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

  • Türken in Berlin gegen den Putsch

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    متظاهر تركي رفع شالا رسم عليه علم تركيا وصورة الرئيس التركي أردوغان. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن المظاهرات سارت دون أي مشاكل.

  • Türken in Berlin gegen den Putsch

    آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

    متظاهرة قرب السفارة التركية في برلين ترفع لافتة حمراء من القماش كتب عليها بالعربية "ضد الإنقلاب"، يبدو أن أصحاب هذه اللافتة من العرب المؤيدين لأردوغان.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري (أ ف ب ، د ب أ)


مختارات

آلاف الأتراك في ألمانيا يتظاهرون تنديدا بالانقلاب

خرج آلاف الأتراك للتظاهر قرب سفارة بلادهم وقنصلياتها في ألمانيا تنديدا بالانقلاب العسكري. ورفع المتظاهرون الأعلام التركية وصور الرئيس التركي. (16.07.2016)  

مواضيع ذات صلة

Russland - Mesut Özil zur WM Vorrudne

ألمانيا قلقة من تبعات محتملة لقضية أوزيل على صورتها في الخارج 30.07.2018

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من تبعيات الجدل بشأن اعتزال لاعب المانشافت من أصل تركي مسعود أزويل على صورة ألمانيا في الخارج.

Verhältnis Deutschland Türkei

ماس يدافع عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى ألمانيا 30.07.2018

انهالت الانتقادات من بعض أحزاب المعارضة الألمانية على زيارة مرتقبة للرئيس التركي أردوغان لألمانيا حتى قبل أن تبدأ. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دافع عن الزيارة قائلا: "لا بد من التعامل مع شخص تم انتخابه رئيسا".

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan

أردوغان يخطط لعقد قمة رباعية بمشاركة ألمانيا بشأن سوريا 29.07.2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا تريد تنظيم قمة في اسطنبول في السابع من أيلول/سبتمبر مع فرنسا وألمانيا روسيا من أجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية تركية.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  