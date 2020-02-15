وزير خارجية ألمانيا: المعاناة في إدلب لا يمكن وصفها

في ظل الوضع الإنساني الكارثي في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددا لهدنة عاجلة للمنطقة. وقال ماس اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) للقناة الأولى الألمانية (ARD) من نيويورك بشأن هذا الموضوع: "معاناة الناس هناك لا توصف".

وأشار الوزير الألماني إلى أنه من إجمالي ثلاثة ملايين شخص كانوا يعيشون في إدلب وجوارها، هناك نحو مليون شخص حاليا في حالة نزوح. كما دعا ماس أيضا لتحسين سبل وصول المساعدات.

يذكر أن قوات الحكومة السورية بدأت العام الماضي بدعم من غارات جوية روسية حملة قصف على آخر منطقة كبيرة للمعارضين في سورية حول مدينة إدلب. وعلى الرغم من الهدنة المعلنة في كانون الثاني/يناير الماضي، تستمر قوات النظام السوري في هجماتها وتسنى لها مؤخرا تحقيق مكاسب مهمة على الأرض.

وقلما تستطيع منظمات إغاثة إمداد العدد الكبير من النازحين بالمساعدات. وهناك نقص في أماكن الإعاشة والغذاء والإمدادات الطبية. وتحاول ألمانيا وفرنسا حاليا عقد قمة مع تركيا وروسيا من أجل إنهاء المعارك. وقال ماس، في إشارة للقمة المقترحة: "سيكون ذلك بمثابة إمكانية جيدة من أجل تحقيق اتفاق". ولكن لم يتحدد موعد لذلك حتى الآن.

واستبعد وزير الخارجية الألماني فرض عقوبات أيضا من أجل زيادة الضغط على الدول المشاركة في المعارك، ولكنه أكد أيضا: "العقوبات ستكون دائما الوسيلة الأخيرة". كما رفض ماس تقديم مساعدات لإعادة الإعمار لسوريا في الوقت الحالي قائلا: "لن يكون ذلك في النهاية سوى مجرد مساهمة لمواصلة دعم استقرار سلطة (الرئيس السوري بشار) الأسد. من المؤكد أن المجتمع الدولي غير مهتم بذلك".

في غضون ذلك كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغاناليوم الخميس عن مقتل ثلاثة جنود أتراك آخرين في منطقة إدلب السورية حيث يساند الجيش التركي مقاتلين من المعارضة في مواجهة قوات النظام السوري. وبمقتل الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في الصفوف التركية في إدلب إلى 21 جنديا هذا الشهر.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)