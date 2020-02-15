 وزير خارجية ألمانيا: المعاناة في إدلب لا يمكن وصفها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

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أخبار

وزير خارجية ألمانيا: المعاناة في إدلب لا يمكن وصفها

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى هدنة عاجلة في إدلب بشمال غرب سوريا قائلا: إن "معاناة الناس هناك لا توصف". ماس رحب بإمكانية عقد قمة رباعية حول إدلب، بيد أنه أقر بأن موعدها لم يتحدد بعد.

هايكو ماس قال إن معاناة الناس في غدلب لا توصف.

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لهدنة عاجلة في محافظة إدلب.

في ظل الوضع الإنساني الكارثي في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددا لهدنة عاجلة للمنطقة. وقال ماس اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) للقناة الأولى الألمانية (ARD) من نيويورك بشأن هذا الموضوع: "معاناة الناس هناك لا توصف".

وأشار الوزير الألماني إلى أنه من إجمالي ثلاثة ملايين شخص كانوا يعيشون في إدلب وجوارها، هناك نحو مليون شخص حاليا في حالة نزوح. كما دعا ماس أيضا لتحسين سبل وصول المساعدات.

مختارات

أعلنت فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا استعادة سيطرتها على مدينة سراقب من قوات الأسد، وأكد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا أن موسكو ودمشق نفتا ذلك وقالت إنه تم التصدي بنجاح لهجوم شنّه مقاتلو المعارضة. (27.02.2020)

يذكر أن قوات الحكومة السورية بدأت العام الماضي بدعم من غارات جوية روسية حملة قصف على آخر منطقة كبيرة للمعارضين  في سورية حول مدينة إدلب. وعلى الرغم من الهدنة المعلنة في كانون الثاني/يناير الماضي، تستمر قوات النظام السوري في هجماتها وتسنى لها مؤخرا تحقيق مكاسب مهمة على الأرض.

وقلما تستطيع منظمات إغاثة إمداد العدد الكبير من النازحين بالمساعدات. وهناك نقص في أماكن الإعاشة والغذاء والإمدادات الطبية. وتحاول ألمانيا وفرنسا حاليا عقد قمة مع تركيا وروسيا من أجل إنهاء المعارك. وقال ماس، في إشارة للقمة المقترحة: "سيكون ذلك بمثابة إمكانية جيدة من أجل تحقيق اتفاق". ولكن لم يتحدد موعد لذلك حتى الآن.

واستبعد وزير الخارجية الألماني فرض عقوبات أيضا من أجل زيادة الضغط على الدول المشاركة في المعارك، ولكنه أكد أيضا: "العقوبات ستكون دائما الوسيلة الأخيرة". كما رفض ماس تقديم مساعدات لإعادة الإعمار لسوريا في الوقت الحالي قائلا: "لن يكون ذلك في النهاية سوى مجرد مساهمة لمواصلة دعم استقرار سلطة (الرئيس السوري بشار) الأسد. من المؤكد أن المجتمع الدولي غير مهتم بذلك".

في غضون ذلك كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغاناليوم الخميس عن مقتل ثلاثة جنود أتراك آخرين في منطقة إدلب السورية حيث يساند الجيش التركي مقاتلين من المعارضة في مواجهة قوات النظام السوري. وبمقتل الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في الصفوف التركية في إدلب إلى 21 جنديا هذا الشهر.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)

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