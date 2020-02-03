وزير تركي: لا وفيات بعد انزلاق الطائرة عن مدرج المطار

انزلقت طائرة ركاب من على مدرج الطيران اليوم الأربعاء (الخامس من شباط/فبراير 2020) في مطار صبيحة جوكشين الدولي على الجانب الآسيوي من إسطنبول، بتركيا، ما تسبب في انشطارها لنصفين، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيغاسوس التركية ذات الأسعار المنخفضة، انحرفت عن المدرج واشتعلت فيها النيران بمطار إسطنبول.

وأكد وزير النقل التركي محمد تشاهيت تورهان عدم وجود وفيات. وأوضح تورهان أن هناك بعض الإصابات بين الركاب، ولكنه لم يؤكد الأعداد، مضيفاً أن العديد خرجوا من الطائرة بأنفسهم. وأضاف أن النيران اشتعلت في المحرك أسفل الجناح. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه تم إخماد النيران. وذكرت الإذاعة التركية أنه تم توجيه جميع الرحلات الجوية إلى المطار الدولي الرئيسي في إسطنبول.

وأظهرت لقطات تم بثها عبر القنوات التليفزيونية تحطم مقدمة الطائرة، وشوهد الركاب يغادرون عبر جناح واحد. وأفادت شبكة إن تي في الخاصة أن 177 شخصاً كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى إسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي" أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)