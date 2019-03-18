 وزير: بوتفليقة باق في منصبه وسيسلم السلطة لرئيس منتخب | أخبار | DW | 19.03.2019

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أخبار

وزير: بوتفليقة باق في منصبه وسيسلم السلطة لرئيس منتخب

دون تحديد تاريخ بعينه، صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأن الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستقام بعد تشكيل الندوة الوطنية التي ستضع دستوراً جديداً، وإلى حينها سيبقى بوتفليقة رئيساً للبلاد.

Algerien | Abdelaziz Bouteflika (imago/photothek/T. Trutschel)

صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2019) في موسكو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب "بكل شفافية" بعد انتخابات رئاسية سيتم تحديد موعدها "في أقرب الآجال".

وقال لعمامرة إثر لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "لقد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الندوة الوطنية، التي ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية، والتزم الرئيس بوتفليقة بأن لا يكون مرشحاً فيها، بل التزم بتسليم رئاسة الجمهورية للشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل شفافية وحرية".

ويواجه بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً والمريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، مظاهرات شعبية غير مسبوقة منذ وصوله للحكم قبل 20 عاماً.

مختارات

تحدثت صحيفة جزائرية نقلاً عن مصادر "موثوقة" عن مسارعة "رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام" إلى تصفية ممتلكاتهم خوفاً من ارتدادات الحراك الشعبي. هذا فيما دعت مجموعة سياسية جديدة بوتفليقة للتنحي والجيش لعدم التدخل. (19.03.2019)

شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر في أكبر احتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية الاحتجاجات الشهر الماضي. كما شهدت مدن أخرى احتجاجات، ومنها بجاية حيث لفتت صورة لشرطي هناك الأنظار. (15.03.2019)

محاولة جديدة من محيط بوتفليقة لتجاوز الأزمة عبر اختيار ثلاثة أسماء للإشراف على مرحلة انتقالية. فمن هم "المنقذون الثلاثة"؟ وهل كان اختيار المرادية لهم صائبا؟ وهل سينجحون في تهدئة الشارع الجزائري وقيادة المرحلة الانتقالية؟ (13.03.2019)

وقبل أسبوع، سحب ترشحه لولاية خامسة ومدّد بذلك ولايته الحالية إلى أجل غير مسمى، وذلك من خلال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الثامن عشر من أبريل/ نيسان إلى ما بعد انعقاد ندوة وطنية هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

وأكد لافروف من جهته أنه "يدعم" خُطط الحكومة الجزائرية للخروج من الأزمة، مضيفاً: "نأمل أن تساعد (هذه الخطط) في استقرار الوضع في هذا البلد الصديق من خلال حوار وطني مبني على احترام الدستور".

وتابع: "أنا متأكد أن الشعب الجزائري سيحل مشاكله بنفسه"، داعياً "كل البلدان الأخرى" إلى "احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتعتبر روسيا حليفاً تقليدياً للجزائر، خاصة في المجال العسكري، حيث تعد من أهم مزوديها بالأسلحة.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى بعد بوتفليقة كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السابعة عشر. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962. ينافسه على النفوذ الجنرال بشير طرطاق، والجنرال محمد مدين.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    علي بن فليس

    هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى ابعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن اصلاحات وصفها أنها تريد الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية المحيطة بالرئيس بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس بوتفليقة انقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد اعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019. وتصنف حنون بأنها يسارية وتستهدفها حملات الإسلاميين بشدة بسبب نشاطها المتفرد.

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    ابن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ الشعب يرفض الولاية الخامسة، ويهتف "سلمية، سلمية"، وقد يقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء .

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

المنافسون المحتملون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هم وجوه من المشهد السياسي في هذا البلد، وأغلبهم تولوا مناصب رفيعة خلال العقدين الماضيين تحت قيادته. جولة مصورة مع أبرز الشخصيات في ظل الرفض الشعبي لبوتفليقة. (09.03.2019)  

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