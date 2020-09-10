 وزير الهجرة اليوناني: نحن نحمي حدودنا بدون خرق القانون | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 15.11.2020

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ثقافة ومجتمع

وزير الهجرة اليوناني: نحن نحمي حدودنا بدون خرق القانون

بعد الحريق الذي أتى على مخيم موريا، تركز انتباه العالم على الجزيرة اليونانية التي تستضيف آلاف اللاجئين. في هذه المقابلة مع مهاجر نيوز، يوضح وزير الهجرة واللجوء اليوناني قرارات بلاده وخططها للتعامل مع المهاجرين مستقبلا.

رجال شرطة يونانيون على الحدود مع تركيا

اليونان تقول إنها تحمي حدودها كما تفعل كل الدول من دون أي خرق للقوانين

أعلن وزير الهجرة واللجوء اليوناني "نوتيس ميتاراكيس" في مقابلة حصرية مع مهاجر نيوز عن خطط لتشديد إجراءات الهجرة، متحدثا عن قوانين جديدة خاصة باللجوء وتشديد الرقابة على الحدود النمساوية. لكنه نفى شائعات حول ترحيل المهاجرين قسرا، مؤكدا أن اليونان تعاملت مع هذه الفئة في حدود ما يسمح به القانون.

مختارات

تشرد حوالي 13 ألف شخص ممن فروا من حرائق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية. أمضوا لياليهم على أطراف الطريق المؤدي إلى المدينة الرئيسية ميتيليني، دون ماء وطعام أو حتى أغطية للنوم.

أثارت مظاهرة برلين المتضامنة مع ضحايا مخيم موريا أسئلة جوهرية بشأن استعداد المجتمع الألماني لاستقبال مزيد من اللاجئين، كما شكلت اختبارا سياسيا حساسا ليس فقط للائتلاف الحاكم في برلين ولكن أيضا لسياسة اللجوء الأوروبية ككل.

وأوضح وزير الهجرة اليوناني في تصريحاته أنه "عند اندلاع النيران في ليسبوس، نجحنا في الحصول على إمدادات كافية من الغذاء والماء والأدوية حتى في الأيام الأربعة التي كان الناس ينامون فيها في الشوارع قبل نقلهم إلى المخيمات الجديدة".

وعبر الوزير "نوتيس ميتاراكيس" عن أسفه لكون حريق المخيم تسبب فيه لاجئون كانوا من بين ساكنيه، اعتقلت الشرطة ستة منهم بتهمة التسبب في الحرائق المهولة التي عرضت آلاف الأرواح للخطر. مشيرا إلى أن "المتسببين في الحريق اعتقدوا أنه سيتم نقلهم تلقائيًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فور احتراق مخيمهم، لكن هذا لم ينجح"، حسب تعبيره.

وذكر الوزير اليوناني بأن هذه هي إحدى الحالات الأولى في التاريخ التي تم فيها خلال أربعة أيام فقط إنشاء مخيم جديد لـ 10 آلاف شخص، لتجنيب المتضررين قضاء أيام طويلة مشردين في الشوارع، مشيرا إلى أن إخلاء المخيم المحترق تم دون تسجيل إصابات ولا وفيات.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص أوضاع المخيمات التي يتداول بأنها تعاني من مشاكل خاصة بالنظافة، قال "ميتاراكيس" إن المخيمات تتوفر على مراحيض كافية ومرافق استحمام، وفقًا للمعايير الدولية لمخيم مؤقت. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي على وشك تمويل استثمارات جديدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة لعقد آخر خاص بمكافحة الفيضانات.

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لماذا تحذر مفوضية أممية من أزدياد سوء مستوى المعيشة في موريا؟

على اللاجئين أخذ زمام المبادرة

وفي تفاعله مع سؤال حول تشرد العديد من اللاجئين في ساحة فيكتوريا وسط أثينا، ومعاناة العديد منهم بأمراض شديدة بما فيهم الأطفال، رد الوزير "نوتيس ميتاراكيس"، أنه "قد تم إخلاء ميدان فيكتوريا من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل وسكن، مؤكدا أنه قد عُرضت عليهم إقامة سكنية مؤقتة".

وفسر الوزير أن بلاده "اليونان لا توفر السكن الجماعي، وهو أمر يشمل جميع السكان وليس مقتصرا على المهاجرين فقط". مبرزا أنه "ليس لدينا سياسة إسكان جماعي، نحن نوفر للاجئين المعترف بهم مساعدة للعثور على منزل والتقدم بطلب للحصول على إعانة الإيجار فقط. لكن يفترض بهم العثور على عمل، فنحن لا نقدم ميزات مدى الحياة للأشخاص الذين لا يعملون" حسب تعبيره.

وأكد "نوتيس ميتاراكيس" أن مشروع المنظمة الدولية للهجرة الذي تموله المفوضية الأوروبية، يقدم إعانات الإيجار لمدة 12 شهرًا للأشخاص الذين يجدون منازلا بشكل مستقل. مبرزا أن "اليونان تضم 19 فرعا في مجموع مدنها تقدم المساعدة الكافية في العثور على الممتلكات وتأمينها، بالإضافة إلى المساعدة في العثور على وظيفة".

قانون اللجوء من "الدول الآمنة" قيد المراجعة

أوضح وزير الهجرة واللجوء اليوناني أنه بإمكان الأشخاص الذين لا يريدون البقاء في اليونان، تقديم طلب للعودة طوعا إلى بلدهم الأصلي عبر الدعم المالي الذي توفره المنظمة الدولية للهجرة. مبرزا "أن أحلام البعض بإيجاد ظروف رائعة فور الوصول إلى هنا بصفة لاجئ، تصطدم بالواقع فيختار الكثيرون العودة" حسب تعبيره.

وتحدث "نوتيس ميتاراكيس" عن إمكانية عودة الأشخاص القادمين من البلدان التي تتوفر على مناطق آمنة، مذكرا أنه "ليس بالضرورة العودة إلى القرية التي ولدوا فيها، ولكن ربما إلى أجزاء أخرى من البلاد أكثر أمانا. موضحا أن بلاده في صدد مراجعة للتشريعات المرتبطة بهذا الموضوع، وتدارس حالات طلبات اللجوء للأشخاص الذين يأتون من بلدان تتوفر فيها مناطق آمنة.

المخيم الجديد على جزيرة ليسبوس بعد حريق مخيم موريا

نوتيس ميتاراكيس: ستكون هناك مراكز مراقبة مغلقة في جميع المخيمات، سيكون لها سياج مزدوج وبوابة آمنة

مخيمات مغلقة على الجزر

أكد الوزير "نوتيس ميتاراكيس" أنه ستكون هناك مراكز مراقبة مغلقة في جميع المخيمات، سيكون لها سياج مزدوج وبوابة آمنة. وسيتم السماح لطالبي اللجوء بالخروج والدخول باستخدام بطاقة وبصمة إصبع في وقت محدد خلال اليوم، وسيتم إغلاق المخيمات ليلا. كما أكد أن المخيمات الجديدة ستحتوي على "قسم ما قبل الترحيل" مغلق تمامًا، للأشخاص الذين اتخذوا قرارات بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وتحدث الوزير عن قواعد ستحكم هذه المخيمات، من ضمنها قواعد منظمة لدخول المحامين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ممن يرغبون في زيارة المخيم. مؤكدا أنهم سيمنحون تصريحًا بعد طلبه قبل الوقت الذي يخططون فيه للقيام بالزيارات. مبرزا أن التشديدات الأمنية على المخيمات تفرضها حوادث العنف المتكررة داخلها، ومشددا على أن حماية سكان المخيمات تعد ضرورة قصوى.

تعب وضغط على الأفراد والمؤسسات

تحدث الوزير خلال مقابلته على مرور البلاد بموجة كبيرة جدًا من تدفقات المهاجرين منذ عام 2015، مشددا على أن الجزر الخمسة تعرضت لمعظم الضغط في السنوات القليلة الماضية. وعوض استضافتها لـ 50 ألف شخص حسب ما تسمح به طاقتها الاستيعابية، اضطرت هذه الجزر لاستقبال الأضعاف، وهو ليس بالأمر السهل حسب تصريح "ميتاراكيس".

وجراء هذا التدفق المهول، قررت السلطات تعزيز حماية الحدود حسب "ميتاراكيس"، الذي قال "لا نريد أن نكون بوابة المهربين نحو أوروبا، وشرطتنا وجيشنا وخفر سواحلنا سيكونون في امتثال تام لتطبيق تحركات نحمي حدودنا البحرية والبرية".

وعن مزاعم تتحدث عن تورط اليونان في إعادة مهاجرين قسرا فتح بشأنها تحقيق رسمي، قال الوزير "أنا أستبعد أن تكون السلطات اليونانية متورطة، لقد كلفنا المهربون حوالي 100 مليون يورو هذا العام لحماية حدودنا، لكننا نقوم بذلك في احترام تام للقانون الدولي والقوانين الأوروبية".

ماريون ماكغريغور/ ماجدة بوعزة

المصدر: مهاجر نيوز

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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