وزير النقل اللبناني: مقتل ستة في غرق مركب قبالة طرابلس

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لقي ستة مهاجرين بينهم طفلة مصرعهم في غرق قارب قبالة سواحل لبنان حيث لا يزال الجيش يحاول العثور على ناجين
طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق زورق ركاب قبالة سواحل طربلس حيث تم انتشال ست جثث. ويذكر أن لبنان يعرف أزمة اقتصادية خانقة زادت من ظاهر الهجرة غير الشرعية.
ألقت الأزمة الاقتصادية الطاحنة وجائحة كورونا بظلالها الثقيلة على ملاهي بيروت الليلية إذ أوصدت الكثير منها أبوابها. بيد أن المدينة بحاجة إلى الحفلات أكثر من أي وقت مضى، فعسى ولعل تخفف من الضغوط النفسية على المواطنين.
شهد لبنان، بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة في البلد، ظاهرة تمثلت في التحاق العشرات من أبناء مدينة طرابلس بتنظيم داعش في العراق. فكيف يفسر الخبراء ذلك؟
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
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