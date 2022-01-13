 وزير النقل اللبناني: مقتل ستة في غرق مركب قبالة طرابلس | DW الأخبار | DW | 24.04.2022

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وزير النقل اللبناني: مقتل ستة في غرق مركب قبالة طرابلس

لقي ستة مهاجرين بينهم طفلة مصرعهم في غرق قارب قبالة سواحل لبنان حيث لا يزال الجيش يحاول العثور على ناجين

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