وزير المالية السعودي: هناك فرص كثيرة للاستثمار في إيران

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء (15 مارس / آذار 2023) إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد اتفاق. وقال الجدعان خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض "هناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران. لا نرى عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق".

واتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة على إعادة العلاقات بينهمابعد عداء لسنوات هدد استقرار وأمن منطقة الخليج، وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط في دول منها اليمن وسوريا.

ووافقت الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين، وفقا لبيان صدر عن إيران والسعودية والصين، التي توسطت في الاتفاق. وقال الجدعان في الرياض "من أجل التركيز على تنميتك الاقتصادية والتركيز على توفير ما يلزم للشعب في بلادك تحتاج للاستقرار وهم (الإيرانيون) يحتاجون للأمرين". وأضاف أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في إيران وأن السعودية أيضا بها العديد من الفرص للإيرانيين.

وتابع الجدعان: "إيران دولة مجاورة وستبقى جارتنا لمئات الأعوام، ولا أرى أي معوقات عن تطبيع العلاقات وعودة الاستثمارات ونحن نلتزم بمبادئ الاتفاقية واحترام الحقوق السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ا.ف/ ح.ز (رويترز، د.ب.أ)