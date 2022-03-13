 وزير المالية الألماني يرفض تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.03.2022

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سياسة واقتصاد

وزير المالية الألماني يرفض تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود

رفض وزير المالية الألماني مجدداً إجراء تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود رغم الارتفاع القياسي لأسعاره، داعياً إلى ضرورة الوصول إلى حلول مرنة وسريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

اسعار الوقود في إحدى المحطات الألمانية

تراجعت أسعار الوقود في ألمانيا بشكل طفيف للغاية خلال اليومين الماضيين

واصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رفضه لإجراء تخفيض مؤقت للقيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة على  البنزين والديزل رغم الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتجات.

مختارات

وفي تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر:" إذا طالب التحالف المسيحي (المعارض) بما يسميه  مكابح أسعار الوقود، فعليه أن يقول ما الذي يريد تقليصه في الميزانية (مقابل ذلك) وإلا فعليه أن يعترف بأنه مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض".

في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة تعمل على إعداد تدابير لمواجهة هذه التطوارت، مشيراً إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة "في غضون مدة قصيرة".

وأضاف ليندنر أن الأسعار المرتفعة تمثل عبئاً على كاهل المواطنين والشركات وأنه لا ينبغي على الدولة أن تترك المواطنين وحدهم " وأنا كوزير مالية ليبرالي كنت قد دعوت قبل الأزمة لإجراء إعفاءات ضريبية هيكلية، ونحن الآن في حاجة إلى  حلول مرنة وسريعة  تصل إلى الناس بشكل فعلي".

وتابع ليندنر في حديثه للصحيفة قائلاً إن وزارة الخزانة لن تصبح ثرية عبر ارتفاع  أسعار الوقود  لافتاً إلى أنه في حال تم تخصيص جزء أكبر من دخل الأسرة المتاح لإنفاقه على الوقود فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في أوجه الإنفاق "لأن الناس سيحجمون عندئذ عن الاستهلاك في موضع آخر".

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قرية ألمانية تستخدم الهيدروجين كوقود

تزايد التضخم في ألمانيا

وقد أدت القفزة الجديدة في  أسعار الطاقة  إلى  تجاوز التضخم في ألمانيا مجدداً 5 بالمائة خلال شباط/ فبراير الماضي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الجمعة مؤكداً بيانات أولية أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 5.1 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغ  معدل التضخم السنوي  في كانون الثاني/ يناير الماضي 4.9 بالمائة، و5.3 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر2021. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9 بالمائة في شباط/ فبراير الماضي.

وقال رئيس المكتب، جيورج تيل: "آثار هجوم روسيا على أوكرانيا تطغى بشكل متزايد على الآثار المرتبطة بالجائحة"، مشيراً إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار، وخاصة بالنسبة لمنتجات الزيوت المعدنية، لم تنعكس بعد في نتائج شباط/ فبراير.

ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد الآن أن يصل معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى 7 بالمائة. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو. وبحسب البيانات، ارتفعت تكلفة الوقود الشهر الماضي بنسبة 25.8 بالمائة على أساس سنوي، وزيت التدفئة بنسبة 52.6 بالمائة والغاز  الطبيعي بنسبة 35.7 بالمائة والكهرباء بنسبة 13 بالمائة.

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تجربة قرية ألمانية مع الهيدروجين

وكان للزيادة في ضريبة ثاني أكسيد الكربون في بداية العام من 25 يورو إلى 30 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تأثير أيضاً. وفي حال استثناء الطاقة، كان معدل التضخم سيصل إلى 3.3 بالمائة الشهر الماضي.

وكانت الزيادة الحادة في أسعار الوقود بألمانيا قد تراجعت على نحو طفيف يوم الجمعة. فقد أعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) أن متوسط سعر الديزل على مستوى ألمانيا بلغ أمس 2.312 يورو، في تراجع بمقدار 0.9 سنت مقارنة بيوم الأربعاء. وسجل سعر لتر البنزين السوبر فئة E10  يوم السبت، في المتوسط على مستوى ألمانيا، 2.20 يورو، بتراجع قدره حوالي 0.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا قبل نحو أسبوعين، ارتفع سعر الديزل بمقدار نحو 65 سنتاً للتر، والبنزين السوبر بمقدار 45 سنتاً.

ع.ح./ع.غ. (د ب أ)

  • محطة لتوليد الكهرياء من الطاقة الشمسية في شرقي ألمانيا

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    ازدهار الطاقة الشمسية

    يزداد انتشار الألواح الشمسية حول العالم لتوليد الطاقة من حرارة الشمس. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 3 بالمائة من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 بالمائة. ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 13 بالمائة حتى عام 2030.

  • محطة للطاقة الشمسية في منطقة لويانع الصينية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    تقدم كبير وسريع في الصين

    تعتبر الصين رائدة في مجال الطاقة الشمسية، فحتى نهاية عام 2019 وصل انتاجها للكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 192 غيغا واط، وهذا يعادل انتاج 380 محطة توليد حرارية تعتمد على الفحم. في حين وصل انتاج ألمانيا إلى 50 غيغا واط. أما الولايات المتحدة فوصل انتاجها حتى نهاية 2018 إلى 62 غيغا واط واليابان إلى 56 غيغا واط.

  • محطة للطاقة الشمسية في الهند

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطاقة الشمسية رخيضة

    وصل إنتاج الهند للكهرياء من الطاقة الشمسية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى 32 غيغا واط، وتخطط الحكومة الهندية لزيادة الانتاج إلى 144 غيغا واط حتى عام 2022. والكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية عادة ما تكون أقل تكلفة وأرخص سعرا حول العالم.

  • لوح شمسي على سطح أحد البيوت في بنغلاديش

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    حل مناسب للدول الفقيرة

    حوالي ملياري شخص حول العالم محرومون من الكهرباء، ويستعملون مصابيح الكيروسين للإنارة. لكن الكيروسين غالي الثمن وهبابه يضر بالمجاري التنفسية. وتعتبر الألواح الشمسية الصغيرة المزودة ببطارية لتخزين الطاقة ومصابيح LED أقل كلفة وحلا مناسبا، ففي بنغلاديش يتم إنارة أكثر من 4 ملايين منزل بهذه الطريقة.

  • تثبيت ألواح شمسية على سطح أحد البيوت في مدينة كولونيا الألمانية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الاستفادة من أسطح المنازل

    يزداد عدد البيوت والشركات التي تتم الاستفادة من أسطحها لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها وتوليد الكهرباء منها. وتكلفة هذه الكهرباء في ألمانيا تساوي فقط ثلث تكلفة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من شركات الطاقة. لذا تعتبر الطاقة الشمسية مربحة ماديا وصديقة للبيئة.

  • طائرة سولاء إمبولس وهي تحلق فوق جسر سان فرانسيسكو الشهير غولدن غايت بريدج.

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطيران حول العالم بالطاقة الشمسية

    طائرة "سولار إمبولس" التي تعمل بالطاقة الشمسية حلقت حول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية فقط. وهي طائرة خفيفة الوزن جدا. تعتمد على الخلايا الشمسية والبطاريات لتزويد محركاتها بالطاقة اللازمة. وأراد مصنّعوا هذه الطائرة لفت نظر العالم إلى إمكانيات وقدرات التقنية الحديثة، والترويج للتحول إلى الطاقة الشمسية بدل الأحفورية.

  • غروب الشمس

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    إمكانية كبيرة لحماية البيئة

    الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي حاجة العالم للكهرباء 2850 مرة في حين أن الرياح تغطيها 200 مرة، وطاقة الأمواج مرتين والمياه فيمكن أن تغطي حاجة العالم مرة واحدة. وبهذا تعتبر الطاقة الشمسية هي المصدر الأكبر والأقوى الذي يمكن أن يغطي حاجة العالم للطاقة والتغلب على أزمة المناخ. لذلك فإن انتشارها وازدهارها حول العالم مهم جدا ولكن يجب أن يكون بسرعة أكبر. إعداد: غيرو رويتر/ عارف جابو