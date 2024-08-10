وزير مالية ألمانيا يدعو لتسريع إنهاء دعم الطاقات المتجددة

قال وزير المالية الألماني إن الطاقات المتجددة أصبحت مجدية اقتصاديا، لذا يجب تسريع إنهاء دعمها، مشيرا إلى زيادة كبيرة في إعانات الطاقة الشمسية. كما حذر من أزمة ديون أوروبية في حال لجوء ألمانيا للاقتراض "بشكل كبير".

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى تسريع وتيرة إنهاء دعم الطاقات المتجددة. وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر: "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بدعم الطاقة الشمسية. لقد ارتفعت الإعانات بشكل كبير". وأضاف: "في الوقت الحالي، لم تعد هناك حاجة إلى دعم واسع النطاق، لأن الطاقات المتجددة أصبحت مجدية اقتصاديا. يجب إنهاء ذلك في أسرع وقت ممكن".

وأشار ليندنر إلى قرار الائتلاف الحكومي بوقف الإعانات للطاقات المتجددة في موعد أقصاه تاريخ وقف الاعتماد على الفحم. ومن وجهة نظره، يمكن أن يتم ذلك بشكل أسرع بكثير. وقال ليندنر: "لقد أعفيت بالفعل النظام الصغير الجديد الموضوع على سطح المنزل من ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعتبر دعما كافيا".

التحذير من أزمة ديون أوروبية

يذكر أنه تم الاتفاق على إتمام التخلي عن الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة في ألمانيا بحلول عام 2038، كما اتفق الائتلاف الحاكم على محاولة تقديم هذا التاريخ إلى عام 2030 "في أفضل الأحوال".

كما حذر ليندنر من حدوث أزمة ديون جديدة في أوروبا إذا أخذت ألمانيا قروضا أكبر بكثير، وطالب الائتلاف بخطوات إضافية لإعادة بناء دولة الرفاهية الاجتماعية. وقال ليندنر: "نحتاج إلى المزيد من التعاطف مع الفئات الاجتماعية الضعيفة والمحتاجة حقا - ولكن من ناحية أخرى، يجب أن نكون أكثر حزما مع أولئك الذين يستغلون النظام ويطلبون المال من الدولة رغم قدرتهم على العمل، أو الذين يقيمون بشكل غير قانوني في بلادنا".

ويعد حزب ليندنر الديمقراطي الحر الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي يضم أيضا حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

ع.ج/ خ.س (د ب أ)