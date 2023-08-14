 وزير المالية الألماني من كييف: يجب ألا تخسر أوكرانيا الحرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2023

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أخبار

وزير المالية الألماني من كييف: يجب ألا تخسر أوكرانيا الحرب

إنها الزيارة الأولى لوزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى كييف منذ أكثر من ثلاثة أعوام. إنها "لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة" له أكد فيها عزم بلاده على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا "التي تدافع عن القيم الغربية".

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمام جدار لإحدى الكنائس لصقت عليه صور للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في المعارك ضد القوات الروسية (14/8/2023)

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمام جدار لإحدى الكنائس لصقت عليه صور للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في المعارك ضد القوات الروسية (14/8/2023)

خلال زيارته الأولى لكييف منذ بدء الغزو الروسي، وعد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أوكرانيا بمواصلة دعم الحكومة الألمانية لها. ووصل ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، إلى كييف بالقطار اليوم الاثنين (14/8/2023). وكان المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من وزرائه زاروا كييف من قبل.

الدفاع عن القيم الغربية

مختارات

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ 24 شباط/فبراير .2022 وقال ليندنر عقب وصوله إلى كييف إنه يُجرى الدفاع عن القيم الغربية في أوكرانيا، وأضاف: "الأمر هنا يدور حول مستقبل النظام الأوروبي للسلام والحرية"، مؤكدا أن ألمانيا ستواصل الوقوف كتفا بكتف بجانب أوكرانيا، وقال: "يجب ألا تخسر أوكرانيا هذه الحرب".

وذكر ليندنر أنها لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة له أن يكون في كييف، مشيرا إلى أن آخر مرة كان فيها هناك في أوائل عام 2020، وحينها تعرف على دولة اختارت الديمقراطية واقتصاد السوق، مضيفا أنه اليوم مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن أوكرانيا بأن أوكرانيا تعرضت للهجوم من قبل روسيا بسبب ذلك.

المساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية

وتحدث ليندنر عن إجمالي مساعدات ثنائية مقدمة من الحكومة الألمانية لأوكرانيا والأشخاص الذين فروا من البلاد بقيمة 22 مليار يورو، موضحا أن هذا يشمل أيضا مبالغ كبيرة من المساعدات لإسكان وإطعام ورعاية اللاجئين الوافدين من أوكرانيا، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا تقدر حاليا بأكثر من 12 مليار يورو.

وقال ليندنر إن وزارة المالية الألمانية تعتزم دعم نظيرتها الأوكرانية في كيفية جعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيف يمكن دعم الأجهزة الإدارية على وجه التحديد.

وأوضح أنه مهتم أيضا بالتحدث عن مسائل محددة للغاية تتعلق بالتعاون، وأيضا بمعرفة كيف تسير الحياة اليومية خلال هذه الحرب الرهيبة، وقال: "يتولد دائما انطباع مختلف عندما تكون هناك بنفسك، وذلك بخلاف ما يحدث عند الالتقاء في واشنطن أو بروكسل أو برلين في غرف الاجتماعات".

المساعدات الألمانية لأوكرانيا

ومنذ عام 2022 قدمت ألمانيا للبلاد مساعدات مالية مباشرة بقيمة نحو 1,5 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة المالية الألمانية. بالإضافة إلى ذلك أعلنت ألمانيا وودول دائنة أخرى في تموز/يوليو 2022 أنها ستؤخر سداد ديون أوكرانيا.

وتم في آذار/مارس الماضي التمديد لأوكرانيا لتأجيل سداد ديونها حتى عام 2027 بهدف منحها مساحة إضافية من السيولة والحفاظ على وظائف الدولة، بحسب بيانات وزارة المالية الألمانية. كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي.

وتدعم ألمانيا أوكرانيا بشحنات أسلحة أيضا. ويدور جدل حاليا حول إمكانية تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس".

وكان شولتس مترددا في التعليق على هذا الأمر خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني (ZDF) أمس الأحد، موضحا أن حكومته ستدرس - كما فعلت في المرات السابقة في الماضي - كل قرار بمنتهى الدقة.

وكان ليندنر قد قال في ذكرى الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي: "سياسيا وعسكريا وماليا سنبقى بجانب أوكرانيا حتى تفوز بهذه الحرب".

كما وعدت ألمانيا بدعم أوكرانيا في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة. وبحسب كييف، قدم الحلفاء الغربيون لأوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية تزيد قيمتها عن 170 مليار يورو منذ بداية الحرب. ويعتمد أكثر من نصف ميزانية أوكرانيا على التمويل الأجنبي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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