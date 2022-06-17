وزير الصحة الألماني يوصي بجرعة رابعة ضد كورونا للاستمتاع بالصيف

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم (الجمعة 15 تموز/يوليو 2022)، إنه من أجل الاستمتاع بالصيف دون التعرض لخطر الإصابة بالمرض، فإنه يوصي "بالطبع بالتطعيم للفئات الأصغر سنا بعد التشاور مع طبيب الأسرة". وأوضح وزير الصحة الألمان أن تلقي جرعة معززة ثانية سيوفر أمانا إضافيا وسيقلل بشكل كبير خطر الإصابة بالعدوى لبضعة أشهر، كما سيقلل من خطر الإصابة بأعراض طويلة المدى لكورونا بشكل ملحوظ.

ودعت هيئات معنية رائدة في الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الأسبوع كل من تجاوز 60 عاما؛ إلى تلقي جرعة معززة جديدة ضد كورونا لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات في أوروبا، وذلك بعد استشارة طبيبهم.

وتوصي لجنة التطعيم الألمانية الدائمة "ستيكو" حتى الآن فقط بجرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما وبعض المجموعات الأخرى، التي تشمل من يعانون من ضعف في جهاز المناعة والمقيمين في دور رعاية المسنين والعاملين في المرافق الطبية. ويتبع العديد من الأطباء توصيات "ستيكو".

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن هناك حاجة إلى تنشيط تطعيم كوفيد 19، لملايين الناس وذلك نظرا لتأثير الحماية الجيد للجرعات التنشيطية ضد المسارات الخطيرة للمرض حتى في أوقات طفرة أوميكرون. جاء ذلك في تقرير شهري عن تطعيمات كوفيد19 أعده فريق من المعهد ونُشِر مطلع هذا الشهر.

(د ب أ) ع.ع