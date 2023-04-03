 وزير الصحة الألماني يعلن نهاية جائحة كورونا في البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2023

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أخبار

وزير الصحة الألماني يعلن نهاية جائحة كورونا في البلاد

"تغلبنا على الوباء بنجاح وبنتيجة جيدة". بهذه الكلمات أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ نهاية جائحة كورونا في بلاده. وأدى الفيروس ومضاعفاته إلى إصابة أكثر من 37 مليون إنسان بشكل موثق توفي منهم ما لا يقل عن 165 الفاً.

Deutschland | PK Karl Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء (الخامس من نيسان/أبريل 2023) إنه، على سبيل المثال، عند النظر إلى الوضع الخاص بمتحورات الفيروس والتطعيمات وحالات دخول المستشفيات التي لا تزال تحدث، عندئذ يمكن القول إن الجائحة في ألمانيا انتهت، وأردف: "تغلبنا على الوباء في ألمانيا بنجاح وأيضاً بنتيجة جيدة".

مختارات

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يرفضون الإلغاء الفوري لإجراءات مكافحة كورونا. ولكن الاستطلاع أجري قبل تصريح لعالم فيروسات شهير قال فيه إنه تم تجاوز الوباء. وتسبب تصريحه في خلاف داخل الائتلاف الحاكم في برلين.

بعد رفع الإجراءات الصارمة لاحتواء فيروس كورونا التي استمرت ثلاث سنوات، سيتم رفع القيود منح التأشيرات للأجانب، حسب ما أعلنت الإدارة المسؤولة في وزارة الخارجية والسفارة الصينية في واشنطن.

وفي الوقت نفسه، قال لاوترباخ إنه يفهم أن هناك مصلحة في السؤال عن الأخطاء التي وقعت، لكن استراتيجية المواجهة نجحت بوجه عام "وقد نجحت فقط لأن العقلاء وهؤلاء الذين لديهم استعداد للمساعدة في ألمانيا، تغلبوا على التحديات". وأضاف لاوترباخ: "أعتقد أن إغلاق المدارس لفترات طويلة لم يكن ضرورياً على هذا النحو".

يذكر أن خطوات الإغلاق التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق المدارس ودور الرعاية النهارية في جميع أنحاء ألمانيا.

كان مجلس خبراء كورونا التابع للحكومة الألمانية عقد آخر اجتماعاته في ديوان المستشارية أمس الثلاثاء حيث تناول المجلس الغداء مع المستشار الألماني أولاف شولتس هناك بمناسبة انتهاء عمله.

يذكر أن المجلس يضم 19 عالما وكان بدأ عمله في نهاية 2021 ونشر 12 بياناً عن جوانب تتعلق بإدارة الأزمة، وأوقف المجلس عمله حالياً نظراً للوضع الهادئ للجائحة.

وتنتهي آخر التعليمات الخاصة بكورونا، الواردة في قانون الحماية من العدوى والمعمول بها على مستوى ألمانيا، بحلول عيد الفصح حيث ينتهي العمل بالارتداء الإجباري للكمامة بالنسبة لزائري العيادات والمستشفيات ودور الرعاية بعد غد الجمعة.

وأدى الفيروس إلى إصابة أكثر من 37 مليون إنسان بشكل موثق توفي منهم ما لا يقل عن 165 الفاً.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

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    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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