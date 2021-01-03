وزير الصحة الألماني يطالب بالترخيص للقاح أسترازينيكا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021) عن أمله في سرعة صدور تصريح للقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية وذلك لحل مشاكل التطعيم ضد كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه لا يسعى لأن تأخذ بلاده مسارا منفردا في هذا الشأن "والشيء المثالي هو أن يصدر تصريح أوروبي (لهذا اللقاح)".

وتدرس السلطات الأوروبية المختصة في الوقت الراهن اللقاح الذي أصدرت بريطانيا بالفعل تصريحا باستخدامه.

وكانت دراسات أثبتت أن فعالية هذا اللقاح أقل من فعالية اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، غير أنه أقل كلفة في تخزينه كما أنه أرخص سعرا.

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ورأى شبان أن الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الألمانية المتعلقة بالتطعيم ليس لها ما يبررها "فلقد طلبنا من اللقاح ما يكفي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، والمشكلة لا تكمن في الكمية المطلوبة، بل في الطاقة الإنتاجية الضئيلة في بداية الأمر مع الطلب شديد الارتفاع عالميا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان واضحا من البداية.

وأعرب شبان أن وتيرة إعطاء التطعيمات تقع مسؤوليتها على الولايات "وحملة التطعيمات تسير لدى البعض أسرع من البعض الآخر، ولقد كان هذا قرارا مقصودا للغاية من قبل الولايات ألا تكون هناك طريقة تعامل موحدة على المستوى الاتحادي، بل تكون طريقة التعامل مختلفة، ويجب الآن تنفيذ هذا القرار بأحسن طريقة ممكنة".

ألمانيا: أكثر من 238 ألف شخص تم تلقيحهم حتى الآن

في غضون ذلك وصل عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 238 ألف شخص حتى الآن. وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 238 ألفا و809 أشخاص حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 40 ألفا و665 شخصا مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.

ولم يذكر المعهد بعد نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا قياسا إلى إجمالي عدد السكان في ألمانيا نظرا لأن حملة التطعيم لا تزال في بدايتها. ويمكن أن يكون عدد الأشخاص الملقحين ضد كورونا المسجل لدى السلطات الصحية في الولايات حاليا أكبر بصورة ملحوظة من العدد المسجل لدى المعهد نظرا لأن بعض التسجيلات ترد إلى المعهد متأخرة.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)