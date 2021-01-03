 وزير الصحة الألماني يطالب بالترخيص للقاح أسترازينيكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2021

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أخبار

وزير الصحة الألماني يطالب بالترخيص للقاح أسترازينيكا

بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة الألمانية، يراهن وزير الصحة ينس شبان في حل مشاكل لقاحات كورونا على تصريح سريع للقاح أسترازينيكا ـ أكسفورد. ولا يتطلع الوزير في هذا الإطار إلى مسار ألماني منفرد، فماذا يقصد بالضبط؟.

England | Coronavirus | Impstoff AstraZeneca

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021) عن أمله في سرعة صدور تصريح للقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية وذلك لحل مشاكل التطعيم ضد كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه لا يسعى لأن تأخذ بلاده مسارا منفردا في هذا الشأن "والشيء المثالي هو أن يصدر تصريح أوروبي (لهذا اللقاح)".

وتدرس السلطات الأوروبية المختصة في الوقت الراهن اللقاح الذي أصدرت بريطانيا بالفعل تصريحا باستخدامه.

وكانت دراسات أثبتت أن فعالية هذا اللقاح أقل من فعالية اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، غير أنه أقل كلفة في تخزينه كما أنه أرخص سعرا.

اقرأ أيضا: كورونا.. هذه هي أبرز خصائص لقاح أسترازينيكاـ أكسفورد

ورأى شبان أن الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الألمانية المتعلقة بالتطعيم ليس لها ما يبررها "فلقد طلبنا من اللقاح ما يكفي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، والمشكلة لا تكمن في الكمية المطلوبة، بل في الطاقة الإنتاجية الضئيلة في بداية الأمر مع الطلب شديد الارتفاع عالميا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان واضحا من البداية.

مختارات

وأعرب شبان أن وتيرة إعطاء التطعيمات تقع مسؤوليتها على الولايات "وحملة التطعيمات تسير لدى البعض أسرع من البعض الآخر، ولقد كان هذا قرارا مقصودا للغاية من قبل الولايات ألا تكون هناك طريقة تعامل موحدة على المستوى الاتحادي، بل تكون طريقة التعامل مختلفة، ويجب الآن تنفيذ هذا القرار بأحسن طريقة ممكنة".

ألمانيا: أكثر من 238 ألف شخص تم تلقيحهم حتى الآن

في غضون ذلك وصل عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 238 ألف شخص حتى الآن. وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 238 ألفا و809 أشخاص حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 40 ألفا و665 شخصا مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.

ولم يذكر المعهد بعد نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا قياسا إلى إجمالي عدد السكان في ألمانيا نظرا لأن حملة التطعيم لا تزال في بدايتها. ويمكن أن يكون عدد الأشخاص الملقحين ضد كورونا المسجل لدى السلطات الصحية في الولايات حاليا أكبر بصورة ملحوظة من العدد المسجل لدى المعهد نظرا لأن بعض التسجيلات ترد إلى المعهد متأخرة.

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

  • A street view of Wuhan

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.


 

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