 وزير الصحة الألماني يشعر بالفزع من تهديدات بالقتل ضد أطفاله | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.11.2022

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أخبار

وزير الصحة الألماني يشعر بالفزع من تهديدات بالقتل ضد أطفاله

يشعر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بالقلق بشأن سلامة عائلته جراء التهديدات التي يتلقاها، حسبما أعلن في مقابلة صحفية. ويتلقى لاوترباخ منذ فترة طويلة تعلقيات كراهية، وهي موجهة بشكل أساسي ضد سياسته في مكافحة كورونا.

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ

يشعر وزير الصحة الألماني بالقلق بشأن سلامة عائلته جراء التهديدات التي يتلقاها بسبب سياسته في مكافحة كورونا.

ذكروزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه ليس مضطرا للتعايش مع تهديدات بالقتل ضد نفسه فحسب، بل إنه يشعر بالقلق أيضا بشأن سلامة عائلته. وقال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" الصادرة اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022): "لا زلت أتعرض للتهديد، كما أتلقى تهديدات مروعة بقتل أطفالي... لا بد لي من ركن سيارتي بعيدا عن المنزل، وللأسف لا يمكنني الخروج من الباب في المساء بدون حراسة شخصية".

ويعيش لاوترباخ في وسط مدينة كولونيا، ويتلقى منذ فترة طويلة تعلقيات كراهية، وهي موجهة بشكل أساسي ضد سياسته في مكافحة كورونا.

ع.ش/ح.ز (د ب أ)

 

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