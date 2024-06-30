وزير الصحة الألماني يدافع عن نوادي زراعة القنب الهندي

مع دخول قانون التقنين الجزئي لاستهلاك القنب في ألمانيا، مرحلته الثانية، دافع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن استحداث نوادي لزراعته كوصفة فعّالة ضد الجريمة المنظمة، لكن نقابة الشرطة ترى العكس وتحذر "من العواقب".

في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2024)، اعتبر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن نوادي زراعة القنب الهندي من شأنها أن تجعل تجار السوق السوداء "عاطلين عن العمل على المدى الطويل"، وأن "تمنع التلوث والتركيزات العالية للقنب، وبالتالي نحمي مستهلكي القنب".

وعقب ثلاثة أشهر من التقنين الجزئي لاستهلاك القنب للبالغين في ألمانيا، تدخل المرحلة الثانية من التشريع حيز التنفيذ يوم غد الاثنين. ويسمح التشريع بتأسيس "نوادي زراعية" لزراعة القنب لأغراض غير تجارية، ويمكن أن تضم ما يصل إلى 500 عضو. وفي تلك النوادي يمكن للأعضاء زراعة القنب معا وبيعه لبعضهم البعض لاستهلاكهم الخاص. ويفرض التشريع العديد من الشروط لتأسيس هذه النوادي، مثل التقدم أولا للحصول على إذن من السلطات المختصة بزراعة القنب.

وشدد لاوترباخ على أن الاستهلاك سيظل محظورا على المراهقين، وأن البيع للقاصرين سيعاقب عليه القانون بشدة أكثر من ذي قبل. واستدل الوزير الألماني إلى التجربة الأمريكية، حيث أثبتت الدراسات أن استهلاك القنب الهندي بين المراهقين لم يرتفع مع تقنينه في الولايات المتحدة. وواصل: "سيكون من الممكن الحد من استهلاك القنب مع دعم إجراءات التوعية... يجب ألا يحجب التقنين حقيقة أن المخدر ضار".

في المقابل، حذر نائب رئيس نقابة الشرطة الألمانية، ألكسندر بويتس، من أن لوائح إنشاء وتشغيل نوادي زراعة القنب تنطوي على "مخاطر وبوابات للجريمة المنظمة". وقال في تصريحات لنفس الصحيفة: "ممكن للجريمة المنظمة التسلل إلى هياكل نوادي الزراعة واستغلالها لصالحها"، مشيرا إلى أن نوادي زراعة القنب لن تكون قادرة على تلبية الطلب المرتفع على الفور، وقال: "لقد استمرت السوق السوداء للتجار في التوسع منذ نيسان/أبريل 2024".

ومن جانبه، قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الإقليمي لولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك، في تصريحات للصحيفة: "يجب مراقبة نوادي الزراعة بأقصى قدر ممكن من الدقة ويجب ألا تصبح بوابة للمجرمين الذين يريدون الوصول إلى السوق السوداء".

وأصبح تدخين القنب مسموحا به قانونا للبالغين في ألمانيا من حيث المبدأ منذ الأول من نيسان/ أبريل الماضي، لكن يتضمن التقنين العديد من القيود.

ومنذ ذلك الحين تم السماح بزراعة القنب في الشقق الخاصة. ويسمح التشريع بزراعة ثلاثة شتلات في نفس الوقت وتخزين ما يصل إلى 50 غراما من القنب.

و.ب/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)