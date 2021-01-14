وزير الصحة الألماني يحذر: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأربعاء (17 فبراير/شباط 2021) في برلين إنه وفقا لبيانات جديدة من معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفعت نسبة طفرة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل من 6 في المائة إلى أكثر من 22 في المائة في غضون أسبوعين. وقال شبان: "علينا أن نتوقع أنالفيروس المتحور يمكن أن يصبح أيضا قريبا هو السائد بالنسبة لنا".

وذكر الوزير أن حصة السلالة البريطانية تتضاعف كل أسبوع، مضيفا أن الطفرة الأخرى، التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، تبلغ حصتها حاليا من الإصابات في ألمانيا 1.5 في المائة.

وذكر شبان أن المعهد قيم 23 ألف نتيجة اختبار إيجابية في عينة تمثيلية إلى جانب بيانات أخرى، موضحا أن عدد الإصابات تنخفض بوجه عام في الوقت الحالي، ما يدل على أن تدابير الحماية فعالة، مشيرا أيضا إلى أن الانتشار المتزايد للسلالة المتحورة سيمثل أمرا مهما في النقاش حول تخفيف تدابير الإغلاق.

وتشير التقديرات إلى أن متغير الفيروس البريطاني أكثر عدوى بنسبة 35 في المائة على الأقل من النوع التقليدي. وأثناء التحليلات، لا يتم فحص جميع اختبارات كورونا بحثا عن المتغيرات.

مشاهدة الفيديو 02:37 شارك ألمانيا تغلق حدودها مع التشيك والنمسا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3pOcg بسبب الفيروس المتحور ألمانيا تغلق حدودها مع التشيك والنمسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى2,35 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 65 ألفا و829 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 2,16 مليون شخص.

ومضى قرابة 55 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و556 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الأربعاء الماضي 8 آلاف و72 إصابة.

وسجل المعهد 560 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 813 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)