 وزير الصحة الألماني: وباء كورونا لم يصل بعد لذروته بألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2020

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وزير الصحة الألماني: وباء كورونا لم يصل بعد لذروته بألمانيا

كشف وزير الصحة الألماني تفاصيل جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا مؤكدا أن الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في ألمانيا، وأوضح أن انتقال كورونا من بلدان كإيران وإيطاليا جعل سلسة العدوى غير مفهومة بالنسبة للسلطات الصحية الألمانية.

وزير الصحة الألماني ينس شبان في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في الرابع من مارس / آذار 2020)

وزير الصحة الألماني ينس شبان في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في الرابع من مارس / آذار 2020)

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم (الأربعاء الرابع من مارس / آذار 2020) في بيان حكومي حول انتشار فيروس كولاونا المستجد الجديد أما البرلمان (بوندستاغ) إن الأوضاع تختلف، فعلى سبيل المثال، فإن وقع الفيروس في هاينسبيرغ ولاية شمال الراين وويستفاليا أكبر مما هو عليه الحال في روستوك بولاية مكلنبورغ ـفوربومرن.

ووصف شبان الفيروس المستجد بـ"الوباء العالمي"، مؤكدا أن هناك حالياً 240 حالة مؤكدة في ألمانيا. ودافع الوزير عن سياسة الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس، مؤكدا أن إجراءات الحجر الصحي كانت قادرة على منع انتشار الفيروس الجديد لأسابيع.

وأوضح شبان أنه نتيجة للإقامة المتزايدة في بلدان مثل إيطاليا وإيران، نشأ وضع جديد. فحتى ذلك الحين، كانت سلاسل العدوى مفهومة، ولم يعد الأمر كذلك.

شبان قيم بشكل إيجابي سلوك وإجراءات السلطات الصحية، لكنه اعترف أيضًا بأوجه القصور. غالبًا ما يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل اختبار الحالات المشبوهة. يمكن لألمانيا أن تعتمد على خبراء "من بين الأفضل" لمحاربة الفيروس. وأشار مرة أخرى إلى أنه في معظم الحالات كان المرض خفيفًا.

وقررت ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، وذلك في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة اليوم عقب مشاورات في برلين أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية.

 

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وبناء على أمر من وزارة الاقتصاد الألمانية، سيُحظر تصدير مستلزمات الحماية الطبية مثل أقنعة التنفس والقفازات وسترات الوقاية إلى الخارج، وسيُجرى استثناء ذلك فقط تحت شروط ضيقة، مثل التصدير في إطار حملات إغاثة دولية.

في سياق متصل، أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن القطار السريع الذي أُوقف في فرانكفورت بسبب الاشتباه في إصابة أحد ركابه بفيروس كورونا المستجد، سُمح له بالاستمرار في رحلته بعد أن تبين أن الراكب المعني غير مصاب بالفيروس. وذكرت "دويتشه بان" أنه تم إيقاف القطار السريع المتجه إلى مدينة شتوتغارت الألمانية وعلى متنه 300 راكب صباح اليوم في محطة فرانكفورت، ولم يتم إلغاء إجراءات الطوارئ عقب ظهر اليوم. وكانت الشرطة الاتحادية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تلقت إخطارا بأن رجلا على متن القطار المنطلق من مدينة كيل مشتبه في إصابته بكورونا المستجد. وتمكن الرجل المشتبه في إصابته بالفيروس من مواصلة رحلته على متن القطار.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون أن الرجل الذي تأكد أنه أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في بولندا، كان عائدا من ألمانيا على متن حافلة نقلته إلى بولندا. وذكر ولاديسلاو داجسزاك، حاكم منطقة لوبوسكي البولندية، خلال مؤتمر صحفي أن مكتب مفتش الصحة في بولندا لديه قائمة من الركاب الذين سافروا مع المريض والآن يحاولون الوصول إليهم.

وقال مفتش علم الأوبئة في المنطقة في المؤتمر أن الرجل تردد أنه حضر مهرجانا في ولاية شمال الراين وويستفاليا. ونزل من الحافلة على الحدود الألمانية البولندية، ومنها واصل رحلته عبر سيارة. ولم تتوافر معلومات حول الموعد الذي عاد فيه الرجل من ألمانيا ولا جنسية الركاب.

ح.ز/م.س (د.ب.أ)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


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