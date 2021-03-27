 وزير الصحة الألماني: لا بد من إغلاق صارم لكسر الموجة الثالثة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2021

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وزير الصحة الألماني: لا بد من إغلاق صارم لكسر الموجة الثالثة

مع تسجيل ارتفاع متواصل في أرقام العدوى، وزير الصحة الألماني ينس شبان يقول إنه سيكون من الضروري فرض إغلاق صارم لفترة ما بين 10 إلى 14 يوما، من أجل وقف الموجة الثالثة من جائحة كورونا، ويبدي تفاؤلا حيال حملة التطعيم.

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

قال وزير الصحة الألماني، يينس شبان، اليوم السبت (27 آذار/ مارس 2021) إنه "سيكون من الضروري اللجوء إلى إغلاق صارم لفترة تتراوح بين 10 و14 يوما"،نظرا للأرقام المتصاعدة في الإصابات التي تسجل حاليا بفيروس كورونا.

كما أبدى شبان قناعته بأن ما بين  80 ألفا إلى 100 ألف عيادة طبية ستكون قادرة على تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا مع نهاية نيسان/أبريل أو بداية أيار/مايو المقبل. وأضاف شبان، خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمتها الحكومة الألمانية ليطرح المواطنون أسئلتهم عليها، أنه بعد عيد الفصح سيبدأ الأطباء أيضا في المشاركة في حملة التطعيمات في عياداتهم.

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وحاليا يقوم الممارسون العامون فقط بالتطعيم في مراكز مخصصة لذلك في مختلف أنحاء ألمانيا وفقا لنماذج مشروع التطعيم. وسيتم في البداية مشاركة ما يصل إلى خمسين ألف عيادة طبية  للتوسع في خطة تشمل جميع أطباء الممارسة العامة، كما أوضح شبان.

وقال وزير الصحة إن الأطباء ستكون لهم الأولوية في ذلك على الأطباء الآخرين. وذكر شبان بشأن التطعيمات المتاحة: "لا يسعني إلا أن أدعو إلى الصبر، كما أن الوقت المتاح محدود"، مشيرا إلى أنه يرى من الصعب تطعيم العاملين الشباب بالشركات طالما لم تتم حماية الأكبر سنا.

وأوضح شبان أن مراكز التطعيم ستظل تمارس عملها إلى جانب العيادات الطبية المختلفة، "فكلاهما له الحق في ذلك".

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ألمانيا تواجه احتمال اعادة الاغلاق

هذا وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و755225 حالة، بعد تسجيل 20472 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 75780 بعد تسجيل 157 وفاة جديدة.

ف.ي/أ.ح (رويترز، د.ب.ا)

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