وزير الصحة الألماني: لا بد من إغلاق صارم لكسر الموجة الثالثة

قال وزير الصحة الألماني، يينس شبان، اليوم السبت (27 آذار/ مارس 2021) إنه "سيكون من الضروري اللجوء إلى إغلاق صارم لفترة تتراوح بين 10 و14 يوما"،نظرا للأرقام المتصاعدة في الإصابات التي تسجل حاليا بفيروس كورونا.
كما أبدى شبان قناعته بأن ما بين 80 ألفا إلى 100 ألف عيادة طبية ستكون قادرة على تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا مع نهاية نيسان/أبريل أو بداية أيار/مايو المقبل. وأضاف شبان، خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمتها الحكومة الألمانية ليطرح المواطنون أسئلتهم عليها، أنه بعد عيد الفصح سيبدأ الأطباء أيضا في المشاركة في حملة التطعيمات في عياداتهم.
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وحاليا يقوم الممارسون العامون فقط بالتطعيم في مراكز مخصصة لذلك في مختلف أنحاء ألمانيا وفقا لنماذج مشروع التطعيم. وسيتم في البداية مشاركة ما يصل إلى خمسين ألف عيادة طبية للتوسع في خطة تشمل جميع أطباء الممارسة العامة، كما أوضح شبان.
وقال وزير الصحة إن الأطباء ستكون لهم الأولوية في ذلك على الأطباء الآخرين. وذكر شبان بشأن التطعيمات المتاحة: "لا يسعني إلا أن أدعو إلى الصبر، كما أن الوقت المتاح محدود"، مشيرا إلى أنه يرى من الصعب تطعيم العاملين الشباب بالشركات طالما لم تتم حماية الأكبر سنا.
وأوضح شبان أن مراكز التطعيم ستظل تمارس عملها إلى جانب العيادات الطبية المختلفة، "فكلاهما له الحق في ذلك".
هذا وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و755225 حالة، بعد تسجيل 20472 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 75780 بعد تسجيل 157 وفاة جديدة.
ف.ي/أ.ح (رويترز، د.ب.ا)
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
في الهدوء تكمن القوة
أدى الطلب القوي على لعبة البازل (الألغاز) أثناء جائحة كورونا إلى زيادة نمو في هذا القطاع عام 2020. ومقارنة مع 2019 ارتفعت المبيعات لدى شركة رافينسبورغ العملاقة بنسبة 20 في المائة إلى 632 مليون يورو. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم تجاوز سنة الأزمة بنجاح. وباعت الشركة أكثر من 28 مليون لعبة ما يعادل نحو 32 في المائة أكثر من السنة قبلها.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
عندما تسير القطارات في الأقبية
طفرة حتى في إنتاج المجسمات النموذجية المحبوبة في البلاد والتي لها أنصار مشهورون، مثل وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يعبر هنا عن فرحته بنموذج قطار سريع. والشركة المتألقة في بناء نماذج القطارات ميركلين حققت في نوفمبر 50 في المائة أكثر من الطلبيات مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. ومنذ الإغلاق الأول حققت الشركة زيادة في المبيعات.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
حتى الحركة الرياضية لها تكاليفها
حقيقة تقول إن من يحافظ على رشاقة الناس يحقق الربح. وبما أن صالات الرياضة ظلت مغلقة أثناء الجائحة، فإن لوازم رياضة كمال الأجسام سجلت أرقاما عالية. وكما أفاد مكتب الاحصائيات الاتحادي فإن عشاق الرياضة صرفوا في ديسمبر 13.1 في المائة أكثر من المال لاقتناء تلك اللوازم.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
انتعاش سوق الدراجات الهوائية
منذ الصيف بقي الكثير من الناس الذين أرادوا شراء دراجة هوائية جديدة بدون نتيجة: لم تعد هناك دراجات معروضة للبيع. وحسب استطلاع للرأي ارتفعت نسبة المواطنين الذين يسوقون دراجة هوائية مقارنة مع السنة قبلها من 17 إلى 22 في المائة. والكثير منهم حسب الدراسة يريدون استعمال الدراجة بعد الأزمة.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
اكتشاف الطبيعة
أثناء الجائحة تبين أن التجول في الطبيعة من الأنشطة البارزة في الأزمة. "التجول كنشاط رياضي فردي في الطبيعة يشهد طفرة بسبب الجائحة"، كما يفيد اتحاد التجول الألماني. وهذا التطور يكفي لبيع ما يكفي من لوازم التجول كالأحذية لتحقيق ربح في العائدات.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
الاجتهاد في البيت
وعندما يعود المتجولون وسائقو الدراجة إلى بيوتهم، فإنهم يرون ربما حاجة لتحسين مسكنهم. وهذا يضمن لمتاجر لوازم البناء طفرة. فمتاجر هورنباخ مثلا أعلنت في الربع الثالث من عام 2020/21 زيادة في العائدات بنسبة 20.3 في المائة. ويُتوقع تحقيق زيادة من 13 إلى 17 في المائة للسنة كلها.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
هذا يجب أن يحضر تحت شجرة عيد الميلاد
دعوة هذا الرجل اللطيف في الصورة استجاب لها عدد كبير من الناس عالميا وفي المانيا. وبما أنه لا يُعرف كيف يتم صرف المال، فوجب أن يكون هاتفا ذكيا في عيد الميلاد. والنتيجة هي أن شركة ايبل باعت في الثلث الرابع 90 مليون جهاز ـ وهذا ما رفع مستوى المبيعات لأول مرة ليتجاوز حدود 100 مليار دولار.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
اللعب على الأريكة
في أيامي الماضية (وهذا مر عليه وقت طويل) كنا نقوم بذلك فقط عندما يكون الوالدان في السينما. واليوم نساهم باللعب في زيادة الناتج القومي المحلي باقتناء ألعاب. لأن بلاي ستيشن أو إكس بوكس ليست بدون مقابل مادي.
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في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!
أولا يأتي الجوع ثم الندم
وحتى الناس الذين يلعبون أو يتفرجون على التلفزة على الأريكة يصيبهم الجوع ـ ومن أجل ذلك توجد خدمات التوصيل التي تحقق حاليا عائدات قوية. فهي تقوم بإيصال البيتزا والهامبورغر وسوشي وأكلات شهية أخرى إلى البيوت. وهذا شيء جميل، لأن هذه الشريحة من الناس ستبحث بعد الجائحة عن صالات اللياقة البدنية والمساهمة مرة أخرى في عجلة النمو.