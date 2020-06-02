 وزير الدفاع الأميركي يعارض نشر الجيش لاحتواء الاحتجاجات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2020

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أخبار

وزير الدفاع الأميركي يعارض نشر الجيش لاحتواء الاحتجاجات

أبدى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأميركية بهدف التصدي للحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد عنف الشرطة، وذلك في تباين واضح مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

في تباين واضح مع موقف ترامب، أبدى وزير الدفاع الأميركي إسبر معارضته اللجوء إلى نشر الجيش في المدن الأميركية

حاول وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر النأي بنفسه عن الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة، قائلا إنه لا يعتقد أن الوضع الحالي يستدعي نشر الجيش. وقال إسبر اليوم الأربعاء (الثالث من يونيو/ حزيران 2020) إن قوات الجيش يجب ألا تستخدم إلا "كملاذ أخير". 

وأضاف وزير الدفاع قائلا إنه لا يؤيد تفعيل قانون فيدرالي يخول للرئيس الحق فى استدعاء القوات المسلحة ونشرها على الأراضي الأمريكية.

مختارات

أبدى وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس رد فعل حاد تجاه تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش للتصدي للمحتجين معتبراً أنّ "الرئيس الأمريكي يصب الزيت على النار" على حد تعبيره. (03.06.2020)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه من أنباء كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حول المقر الرئاسي، فأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي، وفق ما أفادت شبكة (سي.إن.إن). (02.06.2020)

وفي كلمة أمام البيت الأبيض أول أمس الاثنين، قبل أن تستخدم الشرطة الاتحادية الغاز المسيل للدموع لدفع المحتجين بعيدا عن حديقة قريبة حتى يتمكن الرئيس من السير إلى كنيسة لالتقاط صورة تذكارية، حذر ترامب من أنه مستعد لاستخدام المزيد من القوة.

وقال ترامب: "إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة وممتلكات سكانها، فسأقوم بنشر الجيش الأمريكي وحل المشكلة بسرعة من أجلهم". وتم استدعاء الحرس الوطني، بناء على طلب نحو عشرين من حكام الولايات، وفي العاصمة الاتحادية واشنطن بمبادرة خاصة من ترامب.

بدوره قال وزير الدفاع إسبر إنه يعتقد أن العنصرية في الولايات المتحدة "حقيقية" وأنه من المهم التحدث عن هذا الموضوع، وتعهد بأن وزارة الدفاع ملتزمة بإنهاء العنصرية. ووصف مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود، على أيدي رجال شرطة بيض بأنها "جريمة مروعة".

 ويشار إلى أن ظهور أسبر في الصف الأول من مسؤولي الإدارة الأميركية الذين وقفوا إلى جانب ترامب لالتقاط صورة أمام الكنيسة وهو يحمل الكتاب المقدس، بعد دقائق من تفريق الشرطة بوحشية متظاهرين كانوا يحتجون أمام البيت الأبيض، مستخدمة الهراوات والغازات المسيلة للدموع، أثار استياء المعارضة الديموقراطية ومسؤولين عسكريين سابقين.

وكتب رئيس الأركان السابق الجنرال مارتن ديمبسي في تغريدة "أميركا ليست ساحة معركة ومواطنونا ليسوا العدو".

ع.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

 

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