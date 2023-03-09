وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة لإسرائيل وسط تصاعد التوتر

قُتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم شابان ينتميان إلى "حركة الجهاد الإسلامي" صباح الخميس (التاسع من آذار/مارس 2023)، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، وبعد وقت قصير على دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى إنهاء "دوّامة العنف" في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة أشخاص. وأضافت وزارة الصحة أن فتى يبلغ من العمر 14 عاما أصيب خلال المواجهات التي اندلعت في جنين في أثناء المداهمة الإسرائيلية، توفي متأثرا بجراحه.

من جهتها أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنّ إطلاق النار وقع خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في جبع لتوقيف مطلوبين يشتبه بارتكابهم هجمات على القوات الإسرائيلية وذكرت في بيان أن اثنين من الشبان الثلاثة ينتميان إلى "حركة الجهاد الإسلامي". وأكدت أنه "خلال العملية استهدفت نيران صادرة من سيارة الرجال المطلوبين عناصر خفر السواحل المستعربين" الذين "ردوا بإطلاق النار وقتلوا الرجال الثلاثة في السيارة".

وتابع البيان أنه "عثر على عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة في سيارتهم". وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية التي "قضت على إرهابيين بغيضين أطقوا النار على مقاتلينا"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من مداهمة إسرائيلية على مخيم للاجئين في جنين وقُتل خلالها ستة مقاتلين فلسطينيين من بينهم مسلح من حماس يشتبه في أنه قتل مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية يوم 26 شباط/فبراير. ولا يلوح في الأفق أي مؤشر على تراجع حدة أعمال العنف قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل

في الوقت نفسه قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قلقة من أن التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية يمكن أن تصرف انتباه إسرائيل والولايات المتحدة عن التحركات الإيرانية، وهي رسالة يعتزم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن توصيلها خلال زيارة لإسرائيل بدأت اليوم. وأرجأ أوستن موعد وصوله إلى إسرائيل وأصرت الحكومة على تغيير مكان الاجتماعات بسبب توقع المزيد من الاحتجاجات المناهضة لخطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات في النظام القضائي.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "الوزير أوستن قادر تماما على إجراء محادثات حول القضيتين (الضفة الغربية وإيران)".

وأشار المسؤول إلى أن انشغال إسرائيل بالضفة الغربية "ينتقص من قدرتنا على التركيز على التهديد الاستراتيجي الحالي، وهو التقدم النووي الخطير لإيران واستمرار السياسة العدوانية إقليميا ودوليا".

ا.ف/ خ.س/م.س (أ.ف.ب، رويترز)