وزير الدفاع الأمريكي: سوف نمنع أي توغل تركي في شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء (6 أغسطس/ آب 2019) إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة" وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.
وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول". ومضى يقول "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية، بمساندة أمريكية من انتزاع السيطرة على أغلب مناطق شمال شرق سوريا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في السنوات الأربع الأخيرة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.
وقال إسبر إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يصل إلى حد تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها في حال تنفيذ تركيا عملية عسكرية.
أردوغان: ننتظر خطوة تليق بتحالفنا
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الأحد إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا، مضيفا أنه تم إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية لكنه لم يحدد متى ستبدأ.
وتهدف الحملة التركية، التي تأجلت منذ شهور بسبب معارضة واشنطن لها، إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من شريط من البلدات الحدودية في محافظتي الرقة والحسكة.
وأعلن أردوغان الثلاثاء أن تركيا تستعد "للقضاء" على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية، في وقت قريب جدا". وقال أردوغان في خطاب متلفز في أنقرة "لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي".
وقال أردوغان بأن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة خطوة في الملف السوري تليق بالتحالف القائم بين الجانبين، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية القول في فعاليةٍ اليوم.
وانطلقت أمس في تركيا جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا. وتتهم أنقرة واشنطن بعرقلة التقدم باتجاه إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية الشمالية الشرقية مع تركيا تكون خالية من وحدات حماية الشعب.
ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)
الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش