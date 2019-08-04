وزير الدفاع الأمريكي: سوف نمنع أي توغل تركي في شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء (6 أغسطس/ آب 2019) إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة" وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.

وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول". ومضى يقول "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية، بمساندة أمريكية من انتزاع السيطرة على أغلب مناطق شمال شرق سوريا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في السنوات الأربع الأخيرة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يصل إلى حد تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها في حال تنفيذ تركيا عملية عسكرية.

أردوغان: ننتظر خطوة تليق بتحالفنا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الأحد إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا، مضيفا أنه تم إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية لكنه لم يحدد متى ستبدأ.

وتهدف الحملة التركية، التي تأجلت منذ شهور بسبب معارضة واشنطن لها، إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من شريط من البلدات الحدودية في محافظتي الرقة والحسكة.

وأعلن أردوغان الثلاثاء أن تركيا تستعد "للقضاء" على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية، في وقت قريب جدا". وقال أردوغان في خطاب متلفز في أنقرة "لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي".

وقال أردوغان بأن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة خطوة في الملف السوري تليق بالتحالف القائم بين الجانبين، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية القول في فعاليةٍ اليوم.

وانطلقت أمس في تركيا جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا. وتتهم أنقرة واشنطن بعرقلة التقدم باتجاه إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية الشمالية الشرقية مع تركيا تكون خالية من وحدات حماية الشعب.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)