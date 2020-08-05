 وزير الدفاع الأمريكي إلى برلين لإعادة التنسيق العسكري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2021

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أخبار

وزير الدفاع الأمريكي إلى برلين لإعادة التنسيق العسكري

في أول زيارة يقوم بها وزير في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، يزور وزير الدفاع الأمريكي برلين حيث يلتقي بنظيرته أنيغريت كرامب-كارنباور لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء (13 أبريل/نيسان 2021) نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور في برلين، ثم يتوجه بعد ذلك لشتوتغارت ليتحدث إلى جنود أمريكيين.

وتهدف الزيارة إلى بدء عودة التنسيق العسكري الوثيق بين البلدين، والذي كان محدودا للغاية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت إدارة الرئيس السابق ترامب قد وضعت خططا لسحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، كإجراء عقابي لما رأته انخفاضا في الإنفاق العسكري للشريك الأوروبي الأقوى اقتصاديا، إلا أن بايدن علق المشروع.

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أعرب 39 من الألمان في استطلاع للرأي عن أسفهم لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، فيما قال 44 بالمئة إنهم لا يأسفون على السحب الجزئي للقوات.

أكدت الولايات المتحدة عزمها سحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا وإعادة نشر جزء منهم في بلجيكا وإيطاليا، ليصبح عدد الجنود الذين يعتزم ترامب سحبهم من ألمانيا أعلى مما تم الإعلان عنه من قبل، وسط اعتراضات على هذه الخطوة في برلين.

ورغم تغيير الإدارة الأمريكية، لم يتغير موقف الولايات المتحدة بشأن الإنفاق الدفاعي: فالأمريكيون يحثون كل حلفاء الناتو على إنفاق 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. ورغم زيادة إنفاق ألمانيا على جيشها، إلا أن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها.

وقامت الحكومة الألمانية مؤخرا بزيادة استثماراتها في الجيش بشكل كبير، إلا أن نسبة الإنفاق بلغت العام الماضي  من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المنتظر أن يتطرق الوزيران خلال محادثاتهما إلى الوضع في منطقة المحيط الهادئ الهندي، ومستقبل مهمة الناتو في أفغانستان والصراع الأوكراني، الذي يزداد سوءا مرة أخرى.

وبالإضافة إلى نظيرته الألمانية، يعتزم أوستن مقابلة مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشارة ميركل، يان هيكر، في برلين. وفي شتوتغارت سيتفقد مركز القيادة الأمريكية للقوات في أوروبا وأفريقيا، والتي أراد  ترامب بالفعل سحبها من ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي المحطة الثانية في جولة أوستن التي استهلها بزيارة إسرائيل. وسيتوجه غدا الأربعاء إلى بروكسل حيث يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. ويختتم الوزير جولته بزيارة بريطانيا وإجراء محادثات مع نظيره بن والاس.

إ.ع/ع.أ.ج (د ب أ)

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