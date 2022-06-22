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وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين، ويشدد على أهمية التحالف الوثيق بين بلديهما، وتعهدا بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل الحرب الروسية عليها
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تعيين السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة.
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تقديم استقالتها، بعد سلسلة خلافات وهفوات أضعفت موقعها في وزارة رئيسية طالبت الطبقة السياسية بإعطائها زخما جديدا، أمام تحديات الحرب الأوكرانية وإعادة بناء الجيش الألماني.
"هو بالضبط الشخص المناسب لقيادة الجيش خلال نقطة التحول هذه" يقول عنه المستشار شولتس، بينما تعتبره المعارضة لا يتمتع بالمؤهلات اللازمة. إنه بوريس بيستوريوس الذي جاء تسميته وزيرا للدفاع مفاجئا، في ظل تحديات كبيرة تنتظره.
فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.
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