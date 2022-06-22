 وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين | DW الأخبار | DW | 19.01.2023

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DW الأخبار

وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين

وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين، ويشدد على أهمية التحالف الوثيق بين بلديهما، وتعهدا بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل الحرب الروسية عليها

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [ST PETERSBURG, RUSSIA - MAY 5, 2022: A Mil Mi-8 helicopter is seen in flight during a rehearsal of the forthcoming Victory Day air show, which is to take place on 9 May to mark the 77th anniversary of Allied Victory in WWII. Valentin Yegorshin/TASS]

أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات 22.06.2022

يعاني قطاع غزة من نقص في المستشفيات وعدم توفر الكثير من الأدوية ما يدفع المواطنيين للذهاب الى العيادات الخاصة

غزة تعاني من قلة المستشفيات 19.01.2023

تناقش الحكومة الألمانية إمكانية الاعتراف بالجرائم ضد الإيزيديين كإبادة جماعية. وإن حدث ذلك، ماذا سيعني بالنسبة لهؤلاء؟

الإيزيديون في ألمانيا: الأمل الأخير في تحقيق العدالة؟ 19.01.2023

البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إدراج الرئيس الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إدراج الرئيس الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات 19.01.2023

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, hands the Ukrainian state award to European Council President Charles Michel in Kyiv, Ukraine, Thursday, Jan. 19, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها 19.01.2023

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, reagiert, als sie auf einer Pressekonferenz ihren Rücktritt bekannt gibt. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat am Donnerstag überraschend ihren Rücktritt angekündigt. (zu dpa «Neuseelands Premierministerin kündigt Rücktritt an») +++ dpa-Bildfunk +++

جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها ترك منصبها الشهر المقبل 19.01.2023

أربعون عامًا على إصدار أغنية 99 بالونا للمغنية الألمانية نينا

أربعون عامًا على إصدار أغنية 99 بالونا للمغنية الألمانية نينا 19.01.2023

يُستأنف الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا غدًا الجمعة بعد عطلة شتوية طويلة نسبيًا بسبب كأس العالم 2022.

البوندسليغا.. عجلة الدوري الألماني تعود للدوران بقمة بايرن-لايبتسيغ 19.01.2023

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Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, spricht auf der Pressekonferenz zum Abschluss der Herbstkonferenz der Innenminister. Die Innenministerkonferenz (IMK) findet vom 30.11.2022 bis zum 02.12.2022 in München statt. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht soll der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) ihr Nachfolger werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreeisen. Zuvor hatten mehrere andere Medien darüber berichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يؤكد تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع 17.01.2023

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تعيين السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة.

13.01.2023, Berlin - Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, gibt ein Pressestatement zu den Pannen beim Schützenpanzer Puma.

خلافات وهفوات تدفع وزيرة الدفاع الألمانية للاستقالة 16.01.2023

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تقديم استقالتها، بعد سلسلة خلافات وهفوات أضعفت موقعها في وزارة رئيسية طالبت الطبقة السياسية بإعطائها زخما جديدا، أمام تحديات الحرب الأوكرانية وإعادة بناء الجيش الألماني.

Niedersachsen, Hannover, 16.01.2023, in Anwesenheit des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport Boris Pistorius ist Polizeirätin Natalie Preiß heute im Rahmen eines Pressetermins offiziell als neue Leiterin der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen PHuStN vorgestellt worden. Polizeirätin Natalie Preiß übernimmt die Leitung von Polizeioberrat Stefan Bruns, *** Lower Saxony, Hanover, 16 01 2023, in the presence of the Minister of the Interior and Sports of Lower Saxony Boris Pistorius, Police Councillor Natalie Preiß has been officially presented as the new head of the Police Helicopter Squadron Lower Saxony PHuStN today during a press event Police Councillor Natalie Preiß takes over the leadership of Police Senior Cou

تحديث الجيش وحرب أوكرانيا – مهام كبيرة تنتظر وزير دفاع ألمانيا الجديد 17.01.2023

"هو بالضبط الشخص المناسب لقيادة الجيش خلال نقطة التحول هذه" يقول عنه المستشار شولتس، بينما تعتبره المعارضة لا يتمتع بالمؤهلات اللازمة. إنه بوريس بيستوريوس الذي جاء تسميته وزيرا للدفاع مفاجئا، في ظل تحديات كبيرة تنتظره.

ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة! 13.01.2023

فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.