وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين

دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة!

فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.