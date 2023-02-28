وزير الدفاع الألماني: ملتزمون بأمن منطقة الساحل

أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2023)، خلال زيارته الأولى لمنطقة الساحل، أنّ بلاده ستبقى ملتزمة الأمن في المنطقة بعد إعلانها سحب قواتها من مالي، من خلال تركيزها على النيجر في المستقبل.
وقال بيستوريوس في بيان قبيل توجهه إلى النيجر ومالي "إنّ الأمن في منطقة الساحل يصبّ في اهتمامات ألمانيا بشكل خاص (...) مشاركتنا العسكرية المستقبلية في منطقة الساحل ستركّز على النيجر". وأضاف "مع أنّنا ننهي مشاركتنا العسكرية في (بعثة الأمم المتحدة في مالي)، فنحن ما زلنا ملتزمين في المنطقة".
وأنشأت الأمم المتحدة بعثة في مالي (مينوسما) في العام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في هذه الدولة المهدّدة بالانهيار في ظلّ الهجمات الجهادية، لكنّ الوضع الأمني لم يتوقّف عن التدهور مذاك.
والعام الماضي، أعلنت ألمانيا أنّها ستسحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في مالي بحلول أيار/مايو 2024. وجاء هذا القرار بعدما واجهت القوات الألمانية مرارًا مشاكل تشغيلية مع المجموعة العسكرية الحاكمة هناك.
وازدادت التوترات بين بعثة الأمم المتحدة والمسؤولين العسكريين في مالي بعدما وصل، بحسب تقارير عدّة، عناصر من مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة لدعم القوات الحكومية.
وللحفاظ على ضغطها على المجموعات الجهادية النشطة في المنطقة، تسعى دول عدّة إلى تعزيز تعاونها مع النيجر التي تعتبر شريكًا أكثر موثوقية من مالي.
ووافق مجلس الوزراء الألماني الشهر الماضي على مشاركة ما يصل إلى 60 جنديًا ألمانيًا في البعثة العسكرية الجديدة التي يقودها الاتحاد الأوروبي ومقرّها في النيجر.
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وخلفه وزيرة التنمية سفينا شولتسه في زيارتهما للنيجر
والأربعاء، قال بيستوريوس في نيامي إنّ الدعم العسكري والتنموي أساسي "لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر بل وأفضل مما كان عليه في الماضي".
وترافق وزيرة التنمية سفينا شولتسه وزير الدفاع الألماني، الذي عُيّن في منصبه في كانون الثاني/يناير، في رحلته إلى منطقة الساحل. وقالت الوزيرة "نحن هنا معًا لأنّنا نريد أيضًا أن نُظهر أنّ الأمن يعني أكثر من مجرّد الأمن العسكري".
خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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مهام الجيش الألماني في الخارج
صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
دعم القوات الفرنسية في مالي
وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
مهمتان للقوات الألمانية في مالي
هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
إعادة بناء أفغانستان
شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
مهام قاتلة
منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
حرب كوسوفو
أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
حماية الحدود التركية
قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
الشرق الأوسط
تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.
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مهام الجيش الألماني في الخارج
فرقاطات ألمانية
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.
الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م