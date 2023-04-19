وزير الدفاع الألماني: سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرقت الحرب

تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة (الخامس من أيار/مايو 2023 ) بأن برلين ستواصل دعمها لأوكرانيا في الصراع مع روسيا "مهما استغرق ذلك".
وقال بيستوريوس بينما كان يزور جنودًا أوكرانيين في موقع عسكري ألماني في كليتس في ولاية ساكسونيا-أنهالت بشرق البلاد: "أساند ذلك وأقولها مرة بعد مرة وباقتناع تام: سنساند أوكرانيا بكل ما هو ممكن، مهما استغرق الأمر".
ورافق بيستوريوس، نظيره الدنماركي ترويلس لوند بولسين. ويتولى مدربون ألمان ودنماركيون تدريب جنود أوكرانيين، ويشمل التدريب استخدام وصيانة نظام الأسلحة في موقع الجيش الألماني في منطقة كليتس بشرق البلاد. ويقوم المدربون هناك بتعليم الجنود الأوكرانيين وتدريبهم على كيفية تشغيل دبابات "ليوبارد1 أيه5" القتالية الرئيسية وصيانتها. ويقدم فنيون من قطاع صناعة الأسلحة دعمًا لبرنامج التدريب.
وتمول ألمانيا، بالتعاون مع هولندا والدنمارك، أيضا إصلاح حوالي 100 دبابة من الدبابات القتالية من مخزون الصناعة. وعبر بولسين عن أمله في تقديم دعم مشترك لأوكرانيا في مجالات أخرى. وخلال زيارتهما، أجرى بيستوريوس وبولسين محادثات مع مدربين وجنود أوكرانيين. ويعتبر الموقع بمثابة المحور المركزي لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا في ألمانيا.
وحتى الآن تم تدريب أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني. وبحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 9 آلاف جندي.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
الولايات المتحدة أكبر داعم
قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بريطانيا
احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
ألمانيا
قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية
كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بولندا
قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
كندا
وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
النرويج
حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
فرنسا
احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو