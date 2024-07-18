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سياسةألمانيا

وزير الدفاع الألماني: ارتفاع عدد المتقدمين للانضمام للجيش

١٨ يوليو ٢٠٢٤

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ارتفاع عدد المتقدمين للانضمام إلى الجيش الألماني خلال هذا العام. ما هو النموذج الجديد من الخدمة العسكرية الهادف لتشجيع الألمان على الالتحاق بالجيش؟

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صورة لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في زيارة تفقدية لجيش بلاده المتمركز في ليتوانيا
يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس تطبيق خططه المتعلقة بالتجنيد بأسرع ما يمكنصورة من: Lisi Niesner/REUTERS

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في تصريحات لصحيفتي "راينيشه بوست" و"جنرال-أنتسايغر" الألمانيتين: "هناك تزايد في عدد الأشخاص الذين يتطوعون، لأنهم يريدون تقديم خدمة لوطنهم... مقارنة بالعام السابق، زاد عدد الأشخاص الذين تقدموا للخدمة العسكرية لدينا بنسبة 15 بالمئة حتى 8 تموز/يوليو".

ويراهن بيستوريوس على نموذج جديد من الخدمة العسكرية من أجل جذب المزيد من الأفراد إلى صفوف الجيش الألماني. وينص النموذج على تطبيق خدمة عسكرية أساسية لمدة 6 أشهر مع خيار إضافي لخدمة عسكرية تطوعية لمدة تصل إلى 17 شهراً إضافياً.

ومن أجل ذلك سيجرى تطبيق تسجيل إلزامي، حيث يلتزم فيه الشباب بتقديم معلومات عناستعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية - ويمكن للشابات القيام بذلك طوعاً. واعتباراً من عام 2025 سيجرى تجنيد 5 آلاف مجند إلزامي إضافي في البداية من بين 400 ألف مرشح من دفعة التقديم السنوية، ومن المخطط زيادة العدد لاحقاً.

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بدء التسجيل العسكري بسرعة

ويعتزم الوزير تنفيذ خططه في الوقت الحالي دون إجراء تعديل في الدستور، والذي سيكون ضروريا لتطبيق خدمة عسكرية إلزامية عامة. وقال بيستوريوس: "لا أرى أننا سنتمكن من تغيير الدستور في هذه الفترة التشريعية، حتى لو وافق التحالف المسيحي على الخطط... لكنني بحاجة إلى بداية سريعة في تطبيق التسجيل العسكري لأننا مهددون. لذلك نحن نمهد الطريق في أسرع وقت ممكن مع الرجال الآن، وبعد ذلك سيجرى تضمين النساء".

ومن المخطط أن يكون مشروع القانون جاهزا بحلول الخريف. ويتوقع الوزير أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة الصيفية لعام 2025، "وربما حتى في الربع الأول من العام (القادم)". 

خ.س/ع.ج (د ب أ)