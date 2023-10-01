 وزير الداخلية التركي: هجوم إرهابي أمام مبنى حكومي في أنقرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2023

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وزير الداخلية التركي: هجوم إرهابي أمام مبنى حكومي في أنقرة

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأحد إن "إرهابيين" نفذا هجوما بقنبلة أمام مبنى الوزارة في أنقرة، مضيفا أن أحدهما قتل في الانفجار وذكرت وسائل الإعلام أن دوي انفجار سُمع قرب البرلمان ومبان وزارية.

انفجار في أنقرة تركيا

وقع الانفجار بالقرب من وزارة الداخلية في أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة أثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد (فاتح من أكتوبر/ تشرين الأول) أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دويانفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

مختارات

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار في قلب العاصمة أنقرة كان "هجوما إرهابيا" أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وأوضحت الوزارة على منصة "إكس" أن "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة" ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

 

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وتحدّثت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.

ع.أ.ج/ م س (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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