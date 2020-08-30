وزير الداخلية الألماني يعوّل على "حل أوروبي" في سياسة اللجوء

في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية نشرته في عددها الصادر اليوم (الأحد 30 آب/ أغسطس 2020) كتب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: "يتعين علينا قدر الإمكان البت على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن مَن يتضح معه أنه ليس بحاجة لحماية ويجب إعادته مباشرة".
وتابع الوزير الألماني أن بلاده تعتزم الاستفادة من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد "المسار لحل أوروبي".
في الوقت ذاته أوضح زيهوفر أنه يعوّل على تعاون وثيق مع البلدان والمناطق التي ينحدر منها لاجئون، وأضاف في مقاله: "يجب تحسين ظروف الحياة محلياً، كي يتسنى للأشخاص إيجاد فرصة في موطنهم". وتابع أن أوروبا بحاجة أيضا لهجرة شرعية، وقال: "الذين يرغبون في العمل ويمكنهم إظهار أن لديهم القدرة على الحصول على وظيفة، يتعين عليهم القدوم بشكل قانوني دون إساءة استخدام الحق في اللجوء".
يذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من 1.1 مليون طالب لجوء خلال عامي 2015 و2016، ولا يزال هذا الموضوع يتسبب في إحداث شقاق في المجتمع الألماني حتى الآن.
وكان زيهوفر دعا بشكل متكرر لسياسة لجوء أوروبية وتوزيع عادل للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا المشروع لا يتم؛ نظراً لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي قلما يصل إليها طالبو لجوء، تعارض منذ أعوام وضع آلية توزيع جديدة.
م.م/ م.س (د ب أ)
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
"أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا
اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
في المطاعم و المحلات
التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
كلمات عربية بذكريات تاريخية
انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي
تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي
التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
منشورات رسمية مترجمة إلى العربية
اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
محطات القطار تتكلم العربية
يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.
-
جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا
العربية في أسواق عيد الميلاد
للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي