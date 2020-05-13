 وزير الداخلية الألماني يزرع الأمل في عودة الجماهير إلى المدرجات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.07.2020

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رياضة

وزير الداخلية الألماني يزرع الأمل في عودة الجماهير إلى المدرجات

تصريحات لوزير الداخلية الألماني لا تستبعد عودة قريبة للجماهير إلى ملاعب كرة القدم، شريطة اعتماد بروتوكل صحي قوي.

Fußball Bundesliga Union Berlin - 1. FC Köln Fans (Getty Images/Bongarts/M. Hitij)

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن اعتقاده بأن مشجعي كرة القدم سيتم السماح لهم بالعودة إلى المدرجات خلال مباريات الموسم المقبل، موضحا أن "هذا كان رأيه منذ البداية، شريطة إعتماد برتوكول صحي قوي"، على حدّ وصفه. 

مختارات

ترغب الحكومة الألمانية في عودة الجماهير إلى ملاعب الكرة مع بداية الموسم القادم، إلا أن قواعد صارمة يجب تطبيقها قبل اتخاذ خطوة كهذه، من بينها عدم بيع التذاكر بالكامل وحظر تناول الكحول. (19.07.2020)

وقال زيهوفر الذي تتضمن حقيبته الوزارية شؤون الرياضة، في مقابلة نشرتها صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية اليوم الثلاثاء (21 يوليو/ تموز 2020) إن التجربة أكدت أنه يمكن "الاعتماد على رابطة الدوري الألماني لكرة القدم والاتحاد الألماني للعبة في تدبير أزمة وباء كورونا" .

ولم يستبعد الوزير السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات في حال وجود "مفهوم قوي للصحة والسلامة" وتابع "... يمكن أن يبدأ هذا في خريف العام الحالي. بالطبع ليس بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب"، لكنه في ذات الوقت لم يستبعد رفع العدد تماشيا مع الظروف. 

يذكر أن بروتوكول صحي مفصل قدمته رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني للعبة ساعد في استكمال فعاليات الموسم المنصرم من الدوري الألماني، ليصبح أول دوري أوروبي يستأنف نشاطه بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الأول والثاني من البوندسليغا في الـ18 من  أيلول/سبتمبر المقبل.

ع.ح./و.ب. (د ب أ)

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    شبري فالد

    أما فيني موديستو فتقول: “بالنسبة لي يجب علي العودة إلى شبري فالد في أقرب وقت ممكن. المناظر الطبيعية هناك خلابة وأكتشف جوانب جديدة في كل مرة أتواجد فيها هناك سواء قررت استكشاف المنطقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو على الماء بواسطة الزورق“. وتضيف:“ بالنسبة لي هذه التجربة تحتاج الإقامة لليلة واحدة في المخيم أيضاً".

  • منطقة Kollwitzplatz في برلين

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    برلين

    في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.

  • بحيرة مكلنبورغ

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    بحيرة مكلنبورغ

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  • جزيرة روغن

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    جزيرة روغن

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وزير الداخلية الألماني يزرع الأمل في عودة الجماهير إلى المدرجات

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