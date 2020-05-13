وزير الداخلية الألماني يزرع الأمل في عودة الجماهير إلى المدرجات

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن اعتقاده بأن مشجعي كرة القدم سيتم السماح لهم بالعودة إلى المدرجات خلال مباريات الموسم المقبل، موضحا أن "هذا كان رأيه منذ البداية، شريطة إعتماد برتوكول صحي قوي"، على حدّ وصفه.

وقال زيهوفر الذي تتضمن حقيبته الوزارية شؤون الرياضة، في مقابلة نشرتها صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية اليوم الثلاثاء (21 يوليو/ تموز 2020) إن التجربة أكدت أنه يمكن "الاعتماد على رابطة الدوري الألماني لكرة القدم والاتحاد الألماني للعبة في تدبير أزمة وباء كورونا" .

ولم يستبعد الوزير السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات في حال وجود "مفهوم قوي للصحة والسلامة" وتابع "... يمكن أن يبدأ هذا في خريف العام الحالي. بالطبع ليس بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب"، لكنه في ذات الوقت لم يستبعد رفع العدد تماشيا مع الظروف.

يذكر أن بروتوكول صحي مفصل قدمته رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني للعبة ساعد في استكمال فعاليات الموسم المنصرم من الدوري الألماني، ليصبح أول دوري أوروبي يستأنف نشاطه بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الأول والثاني من البوندسليغا في الـ18 من أيلول/سبتمبر المقبل.

ع.ح./و.ب. (د ب أ)

