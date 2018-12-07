وزير الداخلية الألماني زيهوفر يثني على ميركل: "هي الأفضل"

وصف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المستشارة أنغيلا ميركل في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية تنشرها في عددها غدا (السبت الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني 2018) بقوله "إنها الأفضل... سنفتقدها جميعا للغاية". تجدر الإشارة إلى أن ميركل ألقت اليوم الجمعة خطابها الأخير كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب في هامبورغ، والذي من المقرر أن ينتخب قيادة جديدة للحزب في وقت لاحق اليوم.

وأكد زيهوفر، الذي يعتزم أيضا التخلي عن رئاسة حزبه مطلع العام المقبل، أنه رغم جميع الخلافات مع ميركل في الماضي يشعر تجاهها بتعاطف شديد، وقال "عندما يتم اجتياز الكثير من الأمور مثلما فعلت أنغيلا ميركل وأنا، ينشأ ارتباط، ومودة أحيانا". وعارض زيهوفر وجهة النظر القائلة بأن ميركل مالت بحزبها بشدة ناحية اليسار، ما سهل بزوغ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وقال "كدنا نصل إلى الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية عام 2013 عبر سياسة الوسط لميركل التي يُزعم أنها خطيرة... قبل هذه الانتخابات كان هناك سياسة التحول نحو الطاقة المتجددة وتوسع في توفير دور الحضانة وإلغاء للتجنيد الإلزامي".

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وأوضح زيهوفر أن شعبية التحالف المسيحي لم تتآكل إلا عند بداية الربط بين أزمة اللاجئين ومشكلات اجتماعية خلال معركة الانتخابات البرلمانية عام 2017، تجدر الإشارة إلى أن زيهوفر كان يُعتبر لفترة طويلة من أشد المنتقدين داخل التحالف المسيحي لسياسة اللجوء التي انتهجتها ميركل. ووقع خلاف داخلي حول هذه السياسة صيف هذا العام، كاد أن يؤدي إلى شقاق بين المستشارة ووزير داخليتها. وقال زيهوفر في ذلك الحين: "لن أسمح بأن أُقال من مستشارة، ما أصبحت في هذا المنصب إلا بسبي".

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)