وزير الخارجية الفلسطيني يهاجم بشدة إسرائيل والمطبعين معها

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021) "تسرّع" بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكّدا أن هذا يعد "مشاركة في الجرائم"، في وقت يتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاءت تصريحات المالكي أمام اجتماع طارىء افتراضي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقال المالكي أمام نظرائه إن "التطبيع والهرولة نحو هذا النظام العنصري الاستعماري الإسرائيلي من دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، هو دعم لنظام الأبارتايد (الفصل العنصري) ومشاركة في جرائمه".

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من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وتحدثت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في الاجتماع، ولكنها لم تتطرق إلى الانتقادات. ودعت إلى "الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار".

توفير آلية حماية دولية للفلسطينيين

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد إلى إنشاءآلية حماية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحذر من أن التطبيع مع إسرائيل يقوّيها. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "الأمة الإسلامية تنتظر منا لعب دور قيادي، وتركيا مستعدة للإقدام على كافة الخطوات اللازمة".

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنشاء آلية حماية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2018.

وقال تشاووش أوغلو إنه من الممكن إنشاء هذه الآلية بمساهمات مالية وعسكرية من الدول المتطوعة. وتابع قائلا: "جهود التطبيع مع إسرائيل ستقوي تل أبيب، يجب أن نكون واضحين ونقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ونصون الإنسانية والعدالة".

ع.ج/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)