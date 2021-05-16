وزير الخارجية الفلسطيني يهاجم بشدة إسرائيل والمطبعين معها

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021) "تسرّع" بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكّدا أن هذا يعد "مشاركة في الجرائم"، في وقت يتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وجاءت تصريحات المالكي أمام اجتماع طارىء افتراضي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقال المالكي أمام نظرائه إن "التطبيع والهرولة نحو هذا النظام العنصري الاستعماري الإسرائيلي من دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، هو دعم لنظام الأبارتايد (الفصل العنصري) ومشاركة في جرائمه".
من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".
وتحدثت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في الاجتماع، ولكنها لم تتطرق إلى الانتقادات. ودعت إلى "الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار".
توفير آلية حماية دولية للفلسطينيين
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد إلى إنشاءآلية حماية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحذر من أن التطبيع مع إسرائيل يقوّيها. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "الأمة الإسلامية تنتظر منا لعب دور قيادي، وتركيا مستعدة للإقدام على كافة الخطوات اللازمة".
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنشاء آلية حماية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2018.
وقال تشاووش أوغلو إنه من الممكن إنشاء هذه الآلية بمساهمات مالية وعسكرية من الدول المتطوعة. وتابع قائلا: "جهود التطبيع مع إسرائيل ستقوي تل أبيب، يجب أن نكون واضحين ونقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ونصون الإنسانية والعدالة".
ع.ج/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
ضربات انتقامية إسرائيلية
موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط
الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
شروق معمّد بالنار
أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
نزوح يائس
في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
دمار في قطاع غزة
تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
صواريخ على تل أبيب
حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
انتظار قلق
لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
خطر داهم
حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
يدان فوق الرأس
من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
حجارة وغاز مسيل للدموع
في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ