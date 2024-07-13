وزير الخارجية العراقي يؤكد توسط بلاده بين سوريا وتركيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن قيام بلاده بالتوسط بين تركيا وسوريا متحدثا عن "مبادرة" عراقية بهذا الخصوص. دمشق ردت على الفور قائلة إن عودة العلاقات مع تركيا مبنية على انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت (13 يوليو/ تموز 2024)، عن قرب عقد اجتماع في بغداد يضم مسؤولين سوريين وأتراكا لبحث الأزمة السورية.

وقال حسين، في تصريح تلفزيوني من واشنطن، إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، لافتا إلى أنه "التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري"، وفق لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع الوزير العراقي أن "هناك أيضا تواصل مستمر من قبل العراق مع الجانب السوري، وسيتم تحديد موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد"، مبينا أن "العراق لا يأخذ الضوء الأخضر من الآخرين، ولكن نتباحث مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التي نتخذها وخاصة ما يتعلق منها بأمن واستقرار المنطقة".

دمشق: عودة العلاقات مع تركيا مبنية على انسحابها من الأراضي السورية

من جانبها أعربت دمشق عن شكرها وتقديرها للدول التي "تبذل جهودا صادقة لتصحيح العلاقة السورية التركية".

وقالت الخارجية السورية في بيان إن "سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية".

وأضاف بيان الخارجية أن "في مقدمة تلك الأسسانسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضا".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف الذي زار دمشق مؤخرا أكد انفتاح الأخيرة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تحدث عن جهود يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وساطة لعقد لقاء بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد.

وتسيطر تركيا على مناطق واسعة في شمال سوريا من خلال وجود قواتها بشكل مباشر أو من خلال الفصائل الموالية لها وتقول إنها تعمل على طرد القوات الكردية التي تسيطر على مناطق في محافظات شمال شرق سوريا.

أردوغان يعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في شمال العراق وسوريا

في غضون ذلك أعلن أردوغان نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات التركية في شمال العراق وسوريا.

وقال أردوغان "سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق"، مؤكدا "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية"، في إشارة الى حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضاف "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا".

وبدأت تركيا عمليتها المذكورة في أبريل / نيسان 2022 "لضمان أمن حدودها مع شمال العراق"، حيث تتهم حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)