 وزير الخارجية الروسي يعتبر تصريحات الغرب غير دبلوماسية ولا تؤدي إلى نتيجة | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

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DW الأخبار

وزير الخارجية الروسي يعتبر تصريحات الغرب غير دبلوماسية ولا تؤدي إلى نتيجة

وزير الخارجية الروسي يعتبر تصريحات الغرب غير دبلوماسية ولا تؤدي إلى نتيجة

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