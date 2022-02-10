نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وزير الخارجية الروسي يعتبر تصريحات الغرب غير دبلوماسية ولا تؤدي إلى نتيجة
دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.
في نفس اليوم وصلت طلائع قوات أمريكية إلى بولندا أمر الرئيس الأمريكي بإرسالها هناك تحسباً لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، فيما أعلنت موسكو نقل طائرات مقاتلة إلى بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا.
هل سيكون هناك اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا فعلا؟ أم هو مجرد ضغط على الغربيين؟ يرى خبراء أن حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية يقدّم لموسكو مروحة خيارات واسعة، ومنها توجيه ضربات عسكرية.
فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى عدم وجود دلائل على تحرك روسيا في أوكرانيا، حذر مندوب روسيا في الأمم المتحدة من فرض عقوبات على بلاده التي سترد عليها. وأمريكا تجري مشاورات مع تركيا بشأن أوكرانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول