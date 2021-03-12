 وزير الخارجية التركي: فصل جديد بدأ في علاقاتنا مع مصر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2021

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أخبار

وزير الخارجية التركي: فصل جديد بدأ في علاقاتنا مع مصر

قال وزير الخارجية التركي إن العلاقات بين تركيا ومصر بدأت "فترة جديدة"، ملمحا إلى احتمال تبادل الزيارات، وإلى التباحث حول تبادل السفراء، وذلك بعد قطيعة دامت منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2013.

القاهرة وأنقرة تحثان الخطى على طريق عودة العلاقات بينهما بعد سنوات من القطيعة

القاهرة وأنقرة تحثان الخطى على طريق عودة العلاقات بينهما بعد سنوات من القطيعة

نقلت قناة إن.تي.في الإخبارية اليوم الأربعاء (14 أبريل/نيسان 2021) عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن فصلا جديدا يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر وإن من المنتظر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين مباحثات.

مختارات

بعد سنوات من الخصام وحرب إعلامية ضروس، تلوح في الأفق ملامح تقارب بين مصر وتركيا. فهل انطلاق قطار المصالحة وطي صفحة الماضي؟ ما الذي يدفع البلدين لتغيير موقفهما؟ وكيف سينعكس تقاربهما على أزمات المنطقة؟

بعد عدة إشارات من مسؤولين أتراك كبار حول احتمال وجود تقارب مع مصر، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن شروط إقامة "علاقات طبيعية" مع تركيا. فما هي الشروط التي تضعها القاهرة لتحسين العلاقات بين القوتين الإقليميتين؟

بيان لوزارة الخارجية التركية يشير إلى إجراء الوزير التركي اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري، وهو أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء أنقرة محاولات لتحسين العلاقات مع القاهرة، بعد سنوات من القطيعة بين البلدين.

في بادرة تشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين، تلقى الرئيس المصري اليوم اتصالاً هاتفياً من أمير قطر، تبادل فيه عبد الفتاح السيسي وتميم بن حمد آل ثاني التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.

مؤشرات واعدة تبدو في الديناميات المحلية والخارجية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وتبعث على تفاؤل بأن طائر الفينيق الليبي ينبعث من رماد الحرب الأهلية. لكن الطريق ليس مفروشا بالحرير.

وفي الشهر الماضي قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وإنها تريد مزيدا من التعاون بعد سنوات التوتر منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان مقربا من أنقرة.

ومن الممكن أن يكون لتحسن العلاقات بين القوتين الإقليميتين تداعيات في منطقة البحر المتوسط، فقد أيدت مصر وتركيا أطرافا متنافسة في ليبيا ووقعتا مع دول أخرى اتفاقيات بحرية متعارضة.

وسُئل جاويش أوغلو عن احتمال تسمية سفراء فقال "لم نبحث (ذلك) حتى الآن. سيُعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وسيُطرح ذلك في جدول الأعمال هناك. لم يتضح الموعد حتى الآن".

وأضاف "بعد ذلك سنجتمع وسنبحث التفاصيل حينئذ"، مشيرا إلى احتمال تبادل الزيارات، إذ رد على سؤال عن إمكانية تنظيم زيارات متبادلة للمسؤولين بين البلدين، بالقول: "لم لا؟".

وكان جاويش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفيا يوم السبت وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي.

وقالت القاهرة من قبل إن أفعال تركيا يجب أن تتسق مع المبادئ المصرية حتى يمكن تطبيع العلاقات. وفي الشهر الماضي طلبت تركيا من قنوات تلفزيونية تابعة لمعارضين مصريين تعمل انطلاقا منها تخفيف انتقاداتها للقاهرة في أول خطوة ملموسة لتهدئة التوتر.

وأعلن مقدم برامج مصري معروف بانتقاداته الصريحة للنظام المصري في قناة مقرها إسطنبول السبت الماضي أنه في "إجازة مفتوحة".

 وتسعى أنقرة إلى الخروج من عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط حيث أدى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة إلى تقاسم بين الدول الواقعة على البحر شعرت تركيا بأنها استبعدت منه.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Türkei Ankara | Sudan-Videokonferenz | Mevlut Cavusoglu, Außenminister

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    عودة الاتصالات الدبلوماسية

    أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الجمعة 12 كارس/ آذار)، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين بلاده ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك. وأضاف:" لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".

  • Kombibild Fattah al-Sisi und Recep Tayyip Erdogan

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    تجاذبات سياسية وتوترات

    العلاقات بين تركيا ومصر شهدت تجاذبات سياسية كبيرة منذ زمن، امتازت بين الدفء وبين الفتور والقطيعة، خاصة بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة وانتقاد أردوغان المتكرر له. بيد أن أحدث الإشارات التصالحية كانت على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في (السادس من أذار/ مارس 2021)، الذي ثمن احترام مصر للجرف القاري التركي مؤكدا أن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة.

  • Gasfeld im Mittelmeer

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    التنقيب على الغاز في البحر المتوسط

    سمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص العلاقات بين هذه الأطراف، إذ عكست التحركات التركية في البحر المتوسط قلق وغضب أنقرة المتصاعدين من الشعور باستبعادها من تقاسم حقول الغاز في شرق المتوسط، وعمليات التنقيب.

  • Ägyptischer Präsident Al-Sisi besucht Griechenland | Premierminister Mitsotakis

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    تعزيز العلاقات المصرية اليونانية

    وفي أغسطس/آب 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، لكنها حذفت منطقة مثيرة للجدل إلى الجنوب من جزيرة كاستيلوريزو، وهي أبعد موقع يوناني تقول تركيا إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وعقدت قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والسلطة الفلسطينية „منتدى غاز شرق المتوسط" دون دعوة تركيا.

  • Libyen Tripolis Proteste gegen ägyptischen Präsidenten Al-Sisi

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    ليبيا ساحة للصراع بين تركيا ومصر

    كانت ليبيا، التي تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، ساحة للصراع التركي المصري. فليبيا التي عاشت انقساما بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، والمشير خليفة حفتر ومقره طبرق، شهدت صراعات عسكرية على الأرض بين الفرقاء دعمتها تركيا ومصر بالإضافة لروسيا والإمارات.

  • Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    تحذير من تدخل عسكري مصري مباشر

    وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر في(20 حزيران/ يونيو) 2020 من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا، نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا، الأمر الذي اعتبرته تركيا "مغامرة عسكرية خطيرة".

  • Türkei Erdogan Mursi Salut

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    أردوغان يرفع اشارة "رابعة"

    شهدت العلاقات بين أنقرة والقاهرة توترا كبيرا بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية. فعقب عزل مرسي، تعمد أردوغان وصف ما حدث بـ"الانقلاب العسكري"، ووجه انتقادات لمن يسانده. كما أن وقوف تركيا لجانب قطر في الخلاف الخليجي ووقوف مصر مع السعودية ساهم في زيادة القطيعة.

  • Tayyip Erdogan und Mohammed Mursi

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    أردوغان ومرسي ـ علاقات طيبة

    وصلت العلاقة الدبلوماسية أوجها مع فوز الرئيس السابق محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية منتصف 2012، حيث شهد البلدان زيارات متبادلة بين مرسي وأردوغان.

  • Ägypten Anwar Sadat und Husni Mubarak

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    فترة تميزت بالهدوء والاستقرار في العلاقات

    تميزت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بالهدوء في عصر السادات، وتوطدت خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي زار تركيا عدة مرات والتقى بالرئيس التركي آنذاك سليمان دميرل أكثر من مرة.

  • Ägypten um 1960 | Nasser

    العلاقة المصرية التركية ـ تجاذبات بين الدفء والقطيعة

    توتر في عهد عبد الناصر

    في عهد عبد الناصر شهدت العلاقات التركية المصرية توترات كبيرة حيث طرد الرئيس المصري السفير التركي عام 1954، كما أن دعم عبد الناصر لليونان في أزمة جزيرة قبرص وترحيب أنقرة بانفصال سوريا عن مصر عام 1961، ساهم في تغذية التوتر. (إعداد: علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


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