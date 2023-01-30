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بالتوازي مع التحركات السياسية لاحتواء دوامة العنف في الاراضي الفلسطينية وإسرائيل، وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يلتقي بشخصيات مدنية إسرائيلية - فلسطينية
كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوته لإسرائيل والفلسطينيين لـ"اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد"، مؤكدا، من الضفة الغربية، أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يعانون على حد سواء من انعدام الأمن والخوف المتزايدين".
في أولى محطات جولته الماراثونية، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل خفض حدّة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل أن يتوجه للقدس ورام الله وسط تصاعد العنف بين الجانبين.
حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا مواصلة بلاده دعم "حل الدولتين" والحفاظ على الوضع الراهن في القدس، ومجددا الالتزام بأمن إسرائيل.
حثت الولايات المتحدة على خفض التصعيد بعد مقتل فلسطينيين خلال "عملية لمكافحة الإرهاب" أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية. واشنطن طالبت بالتعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحسين الوضع الأمني.
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