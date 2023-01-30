وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يلتقي بشخصيات مدنية إسرائيلية - فلسطينية

بلينكن يلتقي عباس ويكرر دعوته للطرفين لـ"خفض حدة التصعيد"

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوته لإسرائيل والفلسطينيين لـ"اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد"، مؤكدا، من الضفة الغربية، أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يعانون على حد سواء من انعدام الأمن والخوف المتزايدين".