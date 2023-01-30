 وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يلتقي بشخصيات مدنية إسرائيلية - فلسطينية | DW الأخبار | DW | 31.01.2023

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وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يلتقي بشخصيات مدنية إسرائيلية - فلسطينية

بالتوازي مع التحركات السياسية لاحتواء دوامة العنف في الاراضي الفلسطينية وإسرائيل، وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يلتقي بشخصيات مدنية إسرائيلية - فلسطينية

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29.01.2023***CAIRO, EGYPT - JANUARY 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - US DEPARTMENT OF STATE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) US Secretary of State Antony Blinken pays an official visit in Cairo, Egypt on January 29, 2023. U.S. Department of State / Handout / Anadolu Agency

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