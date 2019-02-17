وزير الخارجية الإيرانية يعلن استقالته عبر انستغرام

أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف (اليوم الاثنين 25 شباط/ فبراير 2019) استقالته من منصبه على صفحته بموقع انستغرام. وكتب ظريف يقول "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أعتذر بصدق عن عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين... كونوا سعداء ومتفائلين".

وقد أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس الموسوي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن "بعض المصادر أكدت استقالة ظريف" ولكن لم يتضح ما إذا كان الرئيس حسن روحاني قد قبلها.

وأدى ظريف دورا مهما في إبرام اتفاق نووي عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية. لكنه تعرض لهجوم من المحافظين المناهضين للغرب في إيران بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/ أيار الماضي وأعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.

ويتولّى ظريف حقيبة الخارجية منذ الولاية الأولى لروحاني (2013-2017)، وقد أعيد تعيينه في المنصب بعد إعادة انتخاب روحاني.

ع.ج/ م.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)