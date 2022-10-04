 وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام | DW الأخبار | DW | 27.12.2022

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DW الأخبار

وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام

هل يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات بعد كل شيء؟ حتى الآن رفضت أوكرانيا التفاوض مع موسكو، لكن وزير الخارجية الأوكراني يقترح الآن عقد قمة سلام، ويفضّل أن يكون ذلك في شباط/فبراير برعاية الأمم المتحدة.

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From left, Moscow-appointed head of Kherson Region Vladimir Saldo, Moscow-appointed head of Zaporizhzhia region Yevgeny Balitsky, Russian President Vladimir Putin, center, Denis Pushilin, leader of self-proclaimed of the Donetsk People's Republic and Leonid Pasechnik, leader of self-proclaimed Luhansk People's Republic pose for a photo during a ceremony to sign the treaties for four regions of Ukraine to join Russia, at the Kremlin in Moscow, Friday, Sept. 30, 2022. The signing of the treaties making the four regions part of Russia follows the completion of the Kremlin-orchestrated referendums. (Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

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