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وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام

هل يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات بعد كل شيء؟ حتى الآن رفضت أوكرانيا التفاوض مع موسكو، لكن وزير الخارجية الأوكراني يقترح الآن عقد قمة سلام، ويفضّل أن يكون ذلك في شباط/فبراير برعاية الأمم المتحدة.