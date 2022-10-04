وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام

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هل يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات بعد كل شيء؟ حتى الآن رفضت أوكرانيا التفاوض مع موسكو، لكن وزير الخارجية الأوكراني يقترح الآن عقد قمة سلام، ويفضّل أن يكون ذلك في شباط/فبراير برعاية الأمم المتحدة.
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.
يتطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم الهند في تنفيذ "صيغة سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فما صيغة السلام التي يقترحها زيلينسكي؟
اعتبر وزير الخارجية الروسي بأن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية، مشيرا إلى أنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. وقال لافروف إن الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا.
أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضربة روسية على مدينة خيرسون واصفا إياها بـ "الإرهاب"، بعد أن أوقعت عشرة قتلى وعشرات الجرحى.
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