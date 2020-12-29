وزير الخارجية الأمريكي: إيران باتت "مقرا جديدا" لتنظيم القاعدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء (12 يناير/كانون الثاني 2021) إنّ إيران باتت "مقرا جديدا" لتنظيم القاعدة ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا.

وأكّد الوزير الأمريكي في كلمة قبل أسبوع من مغادرته منصبه، تقريرًا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أنّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل العام الماضي في طهران.

وقال بومبيو إن بلاده تفرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المتمركزين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.

ويأتي ذلك في إطار هجوم لبومبيو في اللحظة الأخيرة على طهران قبل تسليم السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن القادمة.

وسارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى وصف على تويتر مزاعم بومبيو بعلاقة إيران بالقاعدة بأنها "خيالية"، وأتهم بومبيو في تغريدة على تويتر بـ"ترويج الأكاذيب".

وقال ظريف لا أحد ينخدع (بما يقوله الوزير الأمريكي). كل إرهابيي 11 أيلول/سبتمبر أتوا من الوجهات المفضلة (لبومبيو) في الشرق الأوسط. لا أحد من إيران"، في إشارة ضمنية إلى السعودية، حيث شكل السعوديون الغالبية بين 19 شخصا قالت الولايات المتحدة إنهم نفذوا هجمات عام 2001 في نيويورك وواشنطن.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

وهي ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة إيران بنسج صلات مع تنظيم القاعدة أو إيواء عناصر منه. ونفت الجمهورية الإسلامية مرارا وجود أي عناصر من التنظيم على أراضيها.

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)