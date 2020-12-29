 وزير الخارجية الأمريكي: إيران باتت ″مقرا جديدا″ لتنظيم القاعدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.01.2021

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وزير الخارجية الأمريكي: إيران باتت "مقرا جديدا" لتنظيم القاعدة

أتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بإيواء تنظيم القاعدة وبأنها باتت "مقرا جديدا" للتنظيم، لكن وزير الخارجية الإيراني ظريف سارع إلى وصف اتهام نظيره الأمريكي بأنها "خيالية"، وأتهم بومبيو بـ"ترويج الأكاذيب".

US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Israel

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء (12 يناير/كانون الثاني 2021) إنّ إيران باتت "مقرا جديدا" لتنظيم القاعدة ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا.

 وأكّد الوزير الأمريكي في كلمة قبل أسبوع من مغادرته منصبه، تقريرًا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أنّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل العام الماضي في طهران.

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عاد الملف النووي الإيراني للواجهة بعد قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض. الإعلام الألماني تابع باهتمام الملف، متسائلا عن المسافة التي باتت تفصل الجمهورية الإسلامية عن القنبلة الذرية.

رغم معاناتها من نسبة مرتفعة من الإصابات جرّاء كوفيد-19، إلّا أن إيران رفضت الترخيص للقاحات الأمريكية والبريطانية حتى ولو كانت دول أخرى تساهم فيها، بمبرّر أنه لا "ثقة فيها!".

وقال بومبيو إن بلاده تفرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المتمركزين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.

ويأتي ذلك في إطار هجوم لبومبيو في اللحظة الأخيرة على طهران قبل تسليم السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن القادمة.

وسارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى وصف على تويتر مزاعم بومبيو بعلاقة إيران بالقاعدة بأنها "خيالية"، وأتهم بومبيو في تغريدة على تويتر بـ"ترويج الأكاذيب".

وقال ظريف لا أحد ينخدع (بما يقوله الوزير الأمريكي). كل إرهابيي 11 أيلول/سبتمبر أتوا من الوجهات المفضلة (لبومبيو) في الشرق الأوسط. لا أحد من إيران"، في إشارة ضمنية إلى السعودية، حيث شكل السعوديون الغالبية بين 19 شخصا قالت الولايات المتحدة إنهم نفذوا هجمات عام 2001 في نيويورك وواشنطن.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

 وهي ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة إيران بنسج صلات مع تنظيم القاعدة أو إيواء عناصر منه. ونفت الجمهورية الإسلامية مرارا وجود أي عناصر من التنظيم على أراضيها.
ع.ج.م/ع.أ.ج   (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 30:28

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