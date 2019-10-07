 وزير الخارجية الألماني يعيد لمصر أول أطلس إسلامي | أخبار | DW | 29.10.2019

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أخبار

وزير الخارجية الألماني يعيد لمصر أول أطلس إسلامي

الأوضاع السياسية والتطورات العسكرية في المنطقة لم تكن هي محور الحديث الوحيد بين وزير الخارجية الألماني ماس والمسؤولين المصريين، حيث قام ماس أثناء زيارته بتسليم أول أطلس إسلامي كان قد سرق من مصر وعثر عليه في برلين.

Bundesaußenminister Maas in Ägypten (picture-alliance/dpa/G. Hamdy)

تسلمت مصر اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) من ألمانيا أول أطلس إسلامي كان قد تم سرقته من مصر.

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وتم تسليم الأطلس خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية مصر سامح شكري وألمانيا هايكو ماس في القاهرة عقب محادثاتهما وقبل مغادرة الوزير الألماني.

وأعرب وزير خارجية ألمانيا عن سعادته بتسليم الأطلس لمصر والذى تمت سرقته من المكتبة الوطنية المصرية و تم بيعه في العاصمة الألمانية برلين.

وكان ماس قد التقى خلال زيارته لمصر التي استغرقت يومين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحثا قضايا ثنائية وإقليمية ودولية وكذلك ملف حقوق الإنسان .

يشار إلى أن زيارة ماس هي أول زيارة لوزير خارجية ألماني إلى مصر منذ أكثر من أربعة أعوام. وكانت القاهرة هي المحطة الثالثة في زيارة ماس لشمال أفريقيا، والتي استهلها بزيارة مفاجئة لليبيا أول أمس الأحد. وكانت تونس المحطة الثانية.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا)

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    الكاتب: ا.ف


 

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