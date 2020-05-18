 وزير الخارجية الألماني يطالب بمساعدات كبيرة للشعب السوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2020

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أخبار

وزير الخارجية الألماني يطالب بمساعدات كبيرة للشعب السوري

طالب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس المجتمع الدولي بتقديم مساعدات كبيرة إلى سكان سوريا المتضررين بالفعل من الحرب الأهلية، في ظل أزمة كورونا. وأطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجدداً في جنيف للتفاوض على الدستور.

نازحون سوريون يهربون من المعارك في ادلب شمال غربي سوريا 11.02.2020

وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس قال إن جائحة كورونا فاقمت بشكل كبير من الموقف الصعب بطبيعته في سوريا

في أعقاب مشاورات مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والتركي حول الوضع في سوريا، قال وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس:" المطلوب هنا مساعدات إنسانية شاملة وتحرك مشترك لتأمين توصيل المساعدات". وأضاف ماس: "اتفقنا أيضا على أنه لا غنى عن تمديد تفويض الأمم المتحدة لتقديم مساعدات عبر الحدود"، كما أعلن أنهم عازمون على مواصلة الدعم المشترك لعمل المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسون، من أجل إتاحة استئناف المفاوضات المتعثرة في جنيف.

مختارات

ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن ماس قوله مساء الثلاثاء (19 مايو/ أيار 2020) إن جائحة كورونا فاقمت بشكل كبير من الموقف الصعب بطبيعته في سوريا، وأضاف "نحن قلقون للغاية حيال التأثيرات المحتملة ولاسيما على النازحين في الداخل في سوريا".

الاتفاق على اسئناف مفاوضات جنيف

في سياق متصل، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن يوم الثلاثاء إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور، مضيفا أن ذلك ربما يتيح فرصة لبدء رأب "عدم الثقة العميق العميق" بينهاوقال للصحفيين إن أطراف الصراع "اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء".

ولم يحدد تاريخاً لاجتماع اللجنة الدستورية التي واجهت صعوبات في المضي قدماً العام الماضي وقال إنه لن يكون ممكناً عقد اجتماع افتراضي. وأضاف أنه "يتعين البدء من نقطة ما... واللجنة الدستورية قد تكون تلك الساحة التي يبدأ فيها بناء الثقة". وقال بيدرسن إن من بواعث "الارتياح الكبير" أن حالات الإصابة بكوفيد-19 لم تزد في البلاد، لكنه حذر من خطر حدوث تفش كبير. وبيدرسن هو المبعوث الرابع للأمم المتحدة الذي يحاول التوسط لإقرار السلام في سوريا.

م.م/ ع. ج (د ب أ، رويترز)

  • A group of refugees on a truck

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المحطة الأولى رأس العين

    تشير مصادر أممية إلى وجود أكثر من مائتي ألف نازح داخل شمال شرق سوريا منذ بداية الهجوم التركي، الذي بدأ في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر 2019. وكان لمدينة رأس العين الحدودية النصيب الأكبر إثر هجوم مشترك لميليشيات مدعومة من تركيا التركية وقصف جوي. وستبقى المدينة تحت السيطرة التركية وفق اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا.

  • A man crying

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "فقدنا كل شيء"

    وتفيد تقارير بأن أغلب الفارين ينتمون إلى الأكراد. أما ما تبقى في المدينة من مدنيين فهم غالبًا من العرب الذين لا يزالون على تواصل هاتفي بجيرانهم القدامى. وقال هذا الرجل لـ DW (دويتشه فيله): "لقد أخبروني أمس أن الإسلاميين كانوا ينهبون منزلنا؛ لقد فقدنا كل شيء".

  • A group of women queuing for bread

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    كل كَسرة خبز تساعد

    قوات النظام السوري تتمركز على مسافة كيلومترات قليلة من تل تمر بمحافظة الحسكة. ومن ثم، فقد فرَّت على مدار الأيام القليلة الماضية منظماتٌ دولية غير حكومية كانت تتخذ المنطقة مركزًا لها في السابق. ويعتمد النازحون داخليًّا من رأس العين والقرى المجاورة على عمل المنظمات غير الحكومية التي تكافح لمواكبة الأزمة.

  • IDPs open a bag of food

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    قرى خاوية ومخاطر عديدة

    وبخلاف تل تمر، تستقبل قرى متاخمة أخرى مئات النازحين، الذين يعتمدون على منظمات محلية غير حكومية. وأوضح حسن بشير، منسق محلي لمنظمة غير حكومية، في تصريحات لـ DW أنهم "يعيشون في قرى خاوية، يوجد كثيرٌ منها بالقرب من مواقع أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من الأتراك أو خلايا نائمة لداعش".

  • A man leaning on a car

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    وجبة واحدة لكل أسرة

    لهذا النازح العربي القادم من رأس العين أربع زوجات وسيكابدون جميعا مشقة الحصول على ما يكفي لإطعام جميع أطفالهم، إذ تقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تستطيع توزيع أكثر من وجبة غذائية واحدة لكل أسرة. وقال لـ DW بعد أن حصل على وجبة غذائية واحدة: "ليس ذنبهم أنهم مجرد أطفال".

  • A child sitting in a class room

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المدارس مغلقة.. إلى الأبد؟

    منذ بداية الهجوم في شمال شرق سوريا والمدارس مغلقة، ويستقبل كثيرٌ منها الآن نازحين داخليًّا من رأس العين. وسينتقل من يستطيع تحمل التكلفة إلى مدن مثل الحسكة، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا نحو الجنوب، أما البقية فسيتعين عليهم التكيف مع الظروف القاسية في مدينة حدودية تواجه المزيد من الهجمات من الشمال.

  • A family on the steps of a school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "استمرار الوضع ينذر بكارثة كبرى"

    تعيش حاليًا 50 أسرة كردية من رأس العين في هذه المدرسة المهجورة بتل تمر، وسط غيابٍ للمياه والكهرباء. ومع تدهور الأوضاع الصحية، يخشى أطباءٌ محليون والمستشفى في تل تمر من تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض، إذ أخبر أحد الأطباء المحليين DW: "إذا استمر الوضع هكذا، يجب أن نستعد لكارثة إنسانية كبرى".

  • A man lying on a rug in an abandoned school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    مرضى تقطعت بهم السبل

    على الرغم من أن المشفى في تل تمر يعالج الجرحى، فإنه لا يستطيع مساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض مثل السرطان. وأخبر نازحان DW أنهما كانا من المفترض أن يتلقيا علاجًا كيميائيًّا في دمشق قبل بدء الهجوم، إلَّا أن الوضع الأمني الحالي يجعل الوصول إلى هناك مستحيلًا.

  • A boy standing in the rubble of a destroyed building

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    نوع آخر من أماكن اللعب

    منذ سيطرة تنظيم "داعش" على تل نصري، بقيت القرية المسيحية الواقعة على أطراف تل تمر خاوية، إذ رحل أغلب سكانها السابقين خلال حصار داعش عندما دمَّرت المليشيات الكنائس بمتفجرات، قبل سقوط "الخلافة" المزعومة. ومع عدم وجود مكان آخر يذهبون إليه، يعيش العديد من النازحين داخليًّا من رأس العين في تل نصري.

  • Two boys stand in a destroyed church

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    العيش على الصلاة

    هؤلاء الفِتيانٌ من بين عشرات العالقين في تل نصري، إلَّا أن أوضاع المعيشة القاسية هي أبسط مشكلاتهم. فقبل التقاط الصورة مباشرة، أخبر نازحون DW أنهم تعرضوا لهجوم من قرية مجاورة يُقال إنها واقعة في قبضة إسلاميين، وأوضح مقاتلٌ بقوات سوريا الديمقراطية لـDW: "بدأوا بإطلاق النار علينا واشتبكنا [معهم] لأكثر من ساعة". كارلوس زوروتوزا (تل تمر) / ج.ا


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