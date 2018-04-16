 وزير الخارجية الألماني يحذر من تصعيد عسكري مع إيران | أخبار | DW | 09.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزير الخارجية الألماني يحذر من تصعيد عسكري مع إيران

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يحذر من مغبة تصعيد عسكري في الأزمة مع إيران ويدعو إلى التعامل مع القضية من منطلق الشعور بالمسؤولية، وإلا فإن خطر عدم التوصل إلى مخرج سلمي كبير.

Botschafterkonferenz Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من مغبة التصعيد العسكري في الأزمة الإيرانية مناشدا كافة الأطراف التعامل مع الأزمة من منطلق المسؤولية. وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين(التاسع من أيلول / سبتمبر 2019) "يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الشعور بالمسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع منا فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

مختارات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده لن تشارك في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز القريب من إيران. وشدد ماس على رغبة ألمانيا في تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة. (31.07.2019)

دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، في بيان مشترك إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار" في هذا الملف، في حين أكدت إيران استعدادها للحوار بشروط. (14.07.2019)

وكانت إيران أعلنت مؤخرا زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي والقيام بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في إطار المزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وهو ما قد يساعد إيران في توفير مخزون من اليورانيوم من فئة أعلى بمعدلات أسرع، ما يقلل من الوقت الذي يمكن أن تستغرقه طهران لإنتاج مواد صالحة لصنع أسلحة نووية، إذا أرادت.

واعتبر ماس تقليص إيران لالتزاماتها في اتفاق فيينا إشارة خاطئة تماما، مطالبا طهران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي، موضحا في الوقت نفسه أنه بالإمكان التوصل إلى حل، وقال: "لكن هذا الحل لن نتمكن - نحن الأوروبيين- من القيام به على نحو منفرد، بينما يزيد آخرون من المجازفة".

وكان الاتفاق المبرم عام 2015 يفرض قيودا صارمة على إنتاج إيران لليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق تحت حكم الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على طهران. ويسعى الشركاء الأوروبيون في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى العثور على طريق لتجنب العقوبات الأمريكية خلال التعامل مع إيران.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا)

  • USA Donald Trump (Getty Images/M. Wilson)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الأمريكي

    موقف الإدارة الأمريكية تجاه احتجاجات إيران واضح جدا، حيث سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأييد المتظاهرين في إيران من خلال دعوته عبر تغريدة له على تويتر في يوم السنة الجديدة بوضوح إلى تغيير النظام. ووصف ترامب، الذي يعتبر ايران عدوه اللدود في الشرق الأوسط، النظام الحاكم بـ "الوحشي والفاسد"، ووعد بدعم الشعب الإيراني "في الوقت المناسب".

  • Israel Premierminister Natanjahu in der Großen Synagoge in Paris 11.01.2015 (AFP/Getty Images/M. Alexandre)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الإسرائيلي

    انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موقف أوروبا "المتحفظ" من الاحتجاجات في إيران واتهم حكومات أوروبية بعدم دعم المتظاهرين في كفاحهم لأجل الحرية في مقطع فيديو قال فيه إن" العديد من الحكومات الأوروبية ستراقب في صمت ما يجري في إيران، بينما يتعرض الإيرانيون الأبطال للضرب في الشوارع". ويشار إلى أن اسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً لوجودها.

  • Frankreich Emmanuel Macron (picture alliance/AP Photo/L. Marin)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الفرنسي

    بعكس الموقفين الأمريكي والإسرائيلي اتسم موقف أوروبا من احتجاجات إيران بالحذر. فقد اتخذت فرنسا موقفا أكثر تحفظاً وشددت على احترام حقوق الإنسان. وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الايراني عن "قلقه" حيال وقوع ضحايا على خلفية الاحتجاجات ودعا إلى "ضبط النفس والتهدئة". كما ألغى زيارة كانت مقررة لوزير خارجيته إلى طهران.

  • Deutschland | Neujahrsansprache BK Angela Merkel 2018 (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الألماني

    ولم يختلف موقف ألمانيا عن فرنسا، حيث دعت برلين على لسان نائبة المتحدث باسم ميركل طهران إلى "احترام حرية التجمع والتعبير" وحثت النظام الإيراني على الرد "بالحوار". وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن ألمانيا تشعر بقلق بشأن الوضع في إيران.

  • Neujahransprache von Präsident Putin (picture alliance/TASS/dpa/A. Nikolsky)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الروسي

    ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول روسي قوله إن بلاده تعتبر المقترح الأمريكي الداعي لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران "ضارا ومدمرا". وحثت روسيا الولايات المتحدة على عدم التدخل في الشأن الإيراني"، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للمحتجين ضد النظام الحاكم في إيران.

  • Tunesien Erdogan (picture-alliance/dpa/AP/H. Dridi)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف التركي

    موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الاحتجاجات الإيرانية كان مفاجئاً. حيث ساند أردوغان في السابق ثورات الربيع العربي. في حين حذرت تركيا من ما وصفته بمحاولات التدخل في سياسة إيران الداخلية. وصدرت تصريحات أردوغان المؤيدة لإيران بعد تحسن العلاقات بين أنقرة وطهران اللتين تعاونتا في الشهور القليلة الماضية للحد من العنف في سوريا رغم تأييد كل منهما لطرف مختلف في الصراع المستمر منذ سنوات.

  • Iran, Teheran, Protest (Getty Images)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الإماراتي

    في المقابل ساد نوع من الصمت في الجانب العربي، إذ لم تصدر لحد الآن تصريحات رسمية عن معظم الزعماء العرب. بيد أنه صدر موقف إماراتي من وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش. ووصف قرقاش في تغريدة له على تويتر هذه الاحتجاجات بأنها تعد: "فرصة للمراجعة العاقلة"، وأضاف قرقاش: "تغليب مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية، لا إستعداء العالم العربي".

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف السوري

    من جانبها أعربت دمشق عن "ثقتها الكاملة" في تمكن حليفتها طهران من افشال ما وصفتها بـ" المؤامرة" التي تتعرض لها إثر الاحتجاجات وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. واعربت دمشق وفق المصدر ذاته عن"إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقفين الأمريكي والإسرائلي". وشكلت طهران منذ بداية النزاع السوري عام 2011، الداعم الرئيسي عسكرياً ومالياً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

في ظل تواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي، برزت مواقف متضاربة لساسة وزعماء العالم تجاه هذه الاحتجاجات المناهظة للنظام الحاكم في إيران. وتنوعت المواقف ين التأييد والتحذير والتزام الصمت أيضاً. (04.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bundesaußenminister Maas bei den Vereinten Nationen

ألمانيا لاعب دولي بطيء لكنه موثوق.. فماذا عن الأزمة السورية؟ 16.04.2018

بدأت ألمانيا محاولات التخفيف من حدة التوتر إثر الضربات التي وجهتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا لمواقع بسوريا، وذلك من خلال الدعوة لمبادرة حل سلمي في سوريا. فهل تصلح ألمانيا كوسيط في هذا النزاع؟ سؤال يجيب عنه خبير ألماني.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  