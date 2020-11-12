وزير التنمية الألماني يشدد على ضرورة إمداد الدول الفقيرة بلقاح كورونا

شدد وزير التنمية الألماني غرد مولر على إمداد الدول الفقيرة أيضا بلقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأشار مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه يسعى لتحقيق أن يحدث توزيع عادل داخل الدول أيضا، وقال: "يجب ألا ننسى بصفة خاصة الأشخاص الموجودين في مخيمات اللجوء... ويجب أن يكون من الواضح أنه لابد أن ننتصر على كورونا على مستوى العالم، وإلا لن ننتصر أبدا".

وأضاف الوزير الاتحادي أن ألمانيا تدعم التوزيع العالمي لجرعات اللقاح عبر منصة "كوفاكس" ، التي من شأنها دعم تطوير لقاحات بتكلفة في المتناول ودعم توزيع عادل لهذه اللقاحات.

يشار إلى أن السياسة التنموية الألمانية قدمت لمنصة "كوفاكس" مئة مليون يورو للشراء اللاحق لجرعات لقاح لـ 92 دولة نامية وناشئة.

ومنصة "كوفاكس" ـ كما تعرف بنفسها ـ هي إطار عالمي رائد للتعاون يهدف إلى تشريع استحداث اختبارات كوفيد ـ 19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف، كما تصف نفسها.

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وقال مولر: "الخبرة تظهر أنه لن يتم استخدام لقاحات في دول النامية إلا بعد تأخير كبير. لابد أن يسير الأمر على نحو مختلف هذه المرة"، موضحا أن لهذا السبب توسع ألمانيا نطاق البرامج الحالية للقاحات عبر التحالف العالمي للقاحات "غافي".

وأضاف الوزير الألماني قائلا: "لأنه على الرغم من أن اللقاح من (شركة بيوتنك) من مدينة ماينز يجعلنا جميعا متفائلين، فإن هناك متطلبات عالية للغاية بالنسبة لنقل اللقاح وتخزينه، مثل توفير سلاسل تجميد خالية من أية فترات فاصلة". وقال مولر أيضا: "لذا فإن توفير لقاح فقط ليس كافيا. إننا بحاجة للمزيد (من اللقاحات) يسهل التعامل معها ومن ثم يمكن نقلها إلى أماكن نائية".

ع.ج.م/و.ب (د ب أ)