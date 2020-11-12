 وزير التنمية الألماني يشدد على ضرورة إمداد الدول الفقيرة بلقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2020

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أخبار

وزير التنمية الألماني يشدد على ضرورة إمداد الدول الفقيرة بلقاح كورونا

أكد وزير التنمية الألماني على ضرورة التوزيع العالمي العادل للقاح كورونا بما في ذلك في الدول النامية والفقيرة كشرط "للانتصار" على الفيروس، مؤكدا أن بلاده توسع لذلك نطاق البرامج الحالية للقاحات عبر التحالف العالمي للقاحات.

وزير التنمية الألماني غرد مولر

وزير التنمية الألماني غرد مولر

شدد وزير التنمية الألماني غرد مولر على إمداد الدول الفقيرة أيضا بلقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأشار مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه يسعى لتحقيق أن يحدث توزيع عادل داخل الدول أيضا، وقال: "يجب ألا ننسى بصفة خاصة الأشخاص الموجودين في مخيمات اللجوء... ويجب أن يكون من الواضح أنه لابد أن ننتصر على كورونا على مستوى العالم، وإلا لن ننتصر أبدا".

مختارات

أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.

اللقاح المنتظر، الذي أعلنت عنه شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع فايزر الأمريكية، زرع الأمل في نهاية قريبة لجائحة سيطرت على العالم. لكن هل يمكن لهذا اللقاح الجديد هزيمة الوباء بشكل كلّي ومتى؟

وأضاف الوزير الاتحادي أن ألمانيا تدعم التوزيع العالمي لجرعات اللقاح عبر منصة "كوفاكس" ، التي من شأنها دعم تطوير لقاحات بتكلفة في المتناول ودعم توزيع عادل لهذه اللقاحات. 

يشار إلى أن السياسة التنموية الألمانية قدمت لمنصة "كوفاكس" مئة مليون يورو للشراء اللاحق لجرعات لقاح لـ 92 دولة نامية وناشئة.

ومنصة "كوفاكس" ـ كما تعرف بنفسها ـ هي إطار عالمي رائد للتعاون يهدف إلى تشريع استحداث اختبارات كوفيد ـ 19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف، كما تصف نفسها.

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لقاح كورونا: متى سيكون في متناول الجميع، وكم سيبلغ ثمنه؟

وقال مولر: "الخبرة تظهر أنه لن يتم استخدام لقاحات في دول النامية إلا بعد تأخير كبير. لابد أن يسير الأمر على نحو مختلف هذه المرة"، موضحا أن لهذا السبب توسع ألمانيا نطاق البرامج الحالية للقاحات عبر التحالف العالمي للقاحات "غافي".

وأضاف الوزير الألماني قائلا: "لأنه على الرغم من أن اللقاح من (شركة بيوتنك) من مدينة ماينز يجعلنا جميعا متفائلين، فإن هناك متطلبات عالية للغاية بالنسبة لنقل اللقاح وتخزينه، مثل توفير سلاسل تجميد خالية من أية فترات فاصلة". وقال مولر أيضا: "لذا فإن توفير لقاح فقط ليس كافيا. إننا بحاجة للمزيد (من اللقاحات) يسهل التعامل معها ومن ثم يمكن نقلها إلى أماكن نائية".

ع.ج.م/و.ب  (د ب أ)

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

    في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


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