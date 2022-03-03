وزير الاقتصاد الألماني يبحث في قطر عن بدائل للغاز الروسي

يلتقي وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الأحد (20 مارس/ آذار 2022)، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزراء في الحكومة القطرية في مباحثات تتصدر جدول أعمالها إمدادات الغاز في وقت تبحث فيه برلين عن بديل للإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وتتطلع برلين إلى تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي من خلال إبرام صفقات مع عدد من الشركاء الدوليين.

في ذات الوقت تعهد هابيك بطرح المخاوف بشأن حقوق الإنسان على جدول المباحثات. وواجهت قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا العام، اتهامات متكررة باستغلال العمال المهاجرين.

ومن المقرر أن يغادر هيبيك قطر في وقت لاحق من اليوم الأحد متجها إلى الإمارات حيث يلتقي مع عدد من المسؤولين الاثنين. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الهيدروجين" الأخضر"، والذي ينتج عن استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري التقليدي.

آفاق ديبلوماسية جديدة

وعلى العموم، فتح الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا دبلوماسية وتجارية لقطر المصدرة للغاز للتوسع في مبيعات الطاقة إلى الغرب وتعزيز تحالفها مع واشنطن وسط توتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية أخرى.

فقد سعت الدوحة إلى اتخاذ موقف محايد إلى حد كبير إزاء الصراع، لكن أثناء محاولتها تجنب الانحياز إلى أحد الجانبين، أشارت إلى أنها يمكن أن تقدم مساعدة سياسية واقتصادية كبيرة للشركاء الغربيين.

هابيك متحدثا إلى مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى الخليج على مدار ثلاثة أيام.

وعلى النقيض، قاومت السعودية والإمارات الدعوات الغربية لزيادة سريعة في إنتاج النفط لاحتواء قفزة في أسعار الخام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحتى قبل اندلاع الحرب، صنّف الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو وضع لم يتم منحه للإمارات ولا السعودية.

واللافت أيضا، دور قطر المتنامي خلال المحادثات النووية الإيرانية ونقل رسائل بين طهران وواشنطن. وقد التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بداية الأسبوع المنصرم، نظيره الروسي سيرغي لافروف. فيما قال مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن المحادثات ركزت على رفع الحواجز أمام استكمال الاتفاق النووي الإيراني.

وقبل يوم من زيارته إلى موسكو، تحدث الشيخ محمد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. والتقى أيضا بنظيريه في ألمانيا وفرنسا، وهما طرفان في محادثات إيران إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا. وبعد الاجتماع، تراجع لافروف عن مطالبه السابقة التي أوقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)