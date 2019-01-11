وزير الاقتصاد الألماني: مصر مهمة لاستقرار الشرق الأوسط

من المقرر أن يصل وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير إلى مصر غداً السبت (الثاني من فبراير/ شباط 2019) في زيارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل. وبهذه المناسبة قال التماير إن "مصر واحد من أهم شركائنا لاستقرار المنطقة برمتها هناك".

في الوقت نفسه، قال التماير إنه يعتزم الحديث خلال الزيارة عن قضايا مثل سيادة القانون والفساد والحرية الدينية. وأوضح آلتماير أن بلاده تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر ويمكنها أن تعطي تحفيزات.

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وأعرب آلتماير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية عن اعتقاده بأن من الممكن للشركات الألمانية أن تُحَسِّن الأسس الاقتصادية بالنسبة للشعب المصري من خلال الاستثمارات وعروض التدريب، مشيراً إلى أنه سيرافقه لهذا السبب وفد اقتصادي خلال الزيارة.

وسيلتقي التماير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى عدد من الوزراء المتخصصين، ويعتزم الجانبان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمتعلقة بالطاقة. وحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فإن هناك أكثر من 190 شركة ألمانية لديها مقار في مصر في الوقت الراهن، ويعمل لدى هذه الشركات نحو 35 ألف شخص.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)